Peste jumătate din spitale au nevoie de renovarea blocului alimentar. Pacienții primesc hrană de 22-33 lei/zi

Statul acordă între 22 și 33 de lei pe zi pentru hrana pacienților, iar aceștia primesc adesea mâncare rece, stricată sau nepotrivită pentru bolile tratate.

Din 374 de spitale de stat, câte sunt la noi în țară, Ministerul Sănătății spune că a verificat 252 și toate ar trebui să își renoveze blocul alimentar. Reprezentantii pacientilor au decoperit și mai multe nereguli în această privință.

Vasile Barbu, președinte Asociația Națională pentru Protecția Pacienților: „Pe lângă faptul că se permite aducerea de mâncare de acasă, produse care nu sunt adecvate pentru afecțiunea pacientului, provoacă mai mult rău și îngreunează actul medical, până la prepararea de spitale a hranei, într-o bucătărie cu dotări precare, sunt spitale care asigura alimentația prin catering. Mostrele sunt bune, dar pe parcurs alimentele nu numai că nu păstrează aspectul, au și gust neplăcut, nu respecta regimul alimentar și de multe ori sunt toxice."



Spitalele ar trebui să aibă bucătării adecvate și nutriționiști care să stabilească un meniu sănătos, potrivit pentru pacient. Dar statul acordă pentru mâncare foarte puțini bani. Alocația de hrană a crescut în 2022 de la 11 lei pe zi, la 22 de lei pentru pacienții spitalizați și 33 de lei pentru cei cu diferite complicații.

Deși prețurile alimentelor au crescut foarte mult în ultimul an, ministrul Sănătății susține că spitalele ar trebui să se descurce cu această sumă.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Această dublare a sumei alocate s-a făcut în iunie 2022, desigur și de atunci a fost o anumită inflație dar și spitalul poate să aloce, daca au venituri proprii, să completeze aceste sume.”

La Spitalul Universitar de Urgență din București, blocul alimentar a fost renovat de curând. Acolo se vor găti peste 3 mii de porții pe zi, de către 20 de angajați specializați.

Prof. dr. Cătălin Cirstoiu, managerul SUUB: „Una mănâncă, de exemplu, o femeie însărcinată, alta mănâncă o lăuză, alt meniu îl are o femeie care are o patologie ginecologica. deci v am dat exemplul unei singure secții unde avem cel puțin cinci tipuri de meniu. Vorbim de o alimentație echilibrata și sigur până la urma efectul final, adică alimentația fiecărui pacient trebuie să aibă pe lângă calitate și un aspect atractiv."

În colaborare cu Banca Mondială, Ministerul Sănătății are un proiect pentru a renova blocurile alimentare ale spitalelor, cu un buget estimat la 450 de milioane de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-08-2023 19:20