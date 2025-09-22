Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

„La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis DGPMB.

După ce instituțiile au primit mesaje, DGPMB, alături de SRI, a început verificările. Cele două instituții au concluzionat că amenințarea nu este reală.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, a transmis instituția.

Alertă la mai multe școli și spitale din Capitală

Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale.

„Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul, dar Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

„La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, anunţă, luni dimineaţă, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

„Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a mai transmis sursa citată.

Amenințări de atac armat

În cadrul mesajului, persoana care l-a transmis susţine că va intra în şcoală „cu două Pistoale Beretta”.

„Să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulţi copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge Poliţia, mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”, se arată în mesaj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













