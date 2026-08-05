În prezent, sistemul e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este nefuncțional, în urma unui atac cibernetic, și se află în proces de testare independentă.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al instituției, verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint, și „a mai parcurs o rundă de evaluare”.

Instituția precizează că „un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public”. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestor probleme, fiecare corecție urmând să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a se trece mai departe.

De ce durează procesul de testare

Potrivit comunicatului, verificările au loc „într-un mediu de testare controlat — exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică”. Cu alte cuvinte, autoritățile preferă să identifice și să rezolve eventualele probleme înainte ca sistemul să fie din nou accesibil utilizatorilor, pentru a nu risca o nouă întrerupere după redeschidere.

Discuții cu notarii și specialiștii în cadastru

În paralel cu testele tehnice, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației afirmă că au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întreruperea sistemului, pentru a stabili „modul optim de reluare a operațiunilor”.

Instituția precizează că aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați, „pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate”.

Rezultatele discuțiilor purtate până acum stau la baza unei proceduri de reluare a activității, aflată în curs de elaborare și testare. Aceasta ar urma să asigure că „înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje”.

Potrivit ANCPI, timpul suplimentar folosit pentru testarea tehnică este utilizat, în paralel, și pentru finalizarea acestei proceduri.

Când va fi repus în funcțiune sistemul

Instituția nu precizează o dată exactă pentru redeschiderea aplicației e-Terra, precizând doar că „sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes”.

ANCPI a promis însă o nouă actualizare publică „cel târziu vineri, 7 august 2026”, care va include stadiul concret al remedierilor.