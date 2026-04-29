Este vorba despre 180 de milioane de euro, sume care pot intra în procedurile de autorizare la APIA şi pot ajunge în conturile fermierilor. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, afirmă că „fermierii n-au nicio vină şi trebuie să primească subvenţiile, inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic”.

Guvernul a stabilit plafoanele financiare

„Fermierii vor beneficia de sprijin financiar în valoare de peste 180 de milioane de euro după ce Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se stabilesc plafoanele financiare şi mecanismele de calcul pentru cuantumurile acordate în funcţie de suprafeţe şi efectivele de animale eligibile”, anunţă, miercuri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Sprijinul financiar total se ridică la aproximativ:

308,1 milioane lei (60,64 milioane euro) pentru sectorul vegetal

610,2 milioane lei (120,11 milioane euro) pentru sectorul zootehnic

În total, este vorba despre circa 918,3 milioane lei, respectiv peste 180,7 milioane euro, fonduri asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pentru anul 2026, sub forma plăţilor naţionale tranzitorii aferente anului de cerere 2025.

Sprijinul vizează culturile agricole

În sectorul vegetal, ajutoarele vizează culturile amplasate pe teren arabil, precum şi culturi specifice: in şi cânepă pentru fibră, tutun, hamei şi sfeclă de zahăr.

În sectorul zootehnic, sprijinul se acordă pentru:

bovine – sectorul lapte

bovine – sectorul carne

ovine şi caprine

Beneficiarii sunt fermierii – persoane fizice sau juridice – care utilizează terenuri agricole şi/sau deţin legal animale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Condiţiile de acordare şi documentele necesare sunt stabilite prin Ordinul MADR nr. 125/2024, cu modificările şi completările ulterioare.

„Este vorba de peste 180 de milioane de euro, sume care pot intra în procedurile de autorizare la APIA şi pot ajunge în conturile fermierilor. Am preluat din mers aprobarea, vizarea acestor acte normative. Fermierii n-au nicio vină şi trebuie să primească subvenţiile, inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.