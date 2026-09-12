Și-au dat seama că este o probă dificilă până și câțiva militari, români și francezi, prezenți și ei la ziua Batalionului 151 Infanterie Războieni.

Peste 100 de civili s-au întrecut cot la cot cu militarii, într-o cursă care s-a dovedit grea inclusiv pentru profesioniști.

După ce au primit câte un rucsac de campanie de 10 kilograme, participanții au alergat prin ploaie, 10 kilometri.

Unii au renunțat și s-au întors de pe traseu.

Cătălina a început experiența cu entuziasm. Tot ea a terminat și prima dintre femei, dar nu înainte de a trece prin proba de forță.

Sergent Ciochină Bogdan, subofițer educație fizică militară: „Un traseu aplicativ utilitar unde civili și militarii pot gusta puțin din ce înseamnă un mic antrenament al militarilor, ne bucurăm de interesul lor.”

Competiția numită „Marșul lupilor negri” a fost organizată pentru a sărbători 32 de ani ai Batalionului 151 Infanterie Războieni din Iași.