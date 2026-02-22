Asta după ce criteriile de evaluare s-au schimbat și, în unele cazuri, au devenit mult mai stricte.

Noile criterii de evaluare pentru gradul de handicap au intrat în vigoare în noiembrie anul trecut.

De atunci, mulți bolnavi - cu certificate expirate - au fost reevaluați de comisii și au pierdut beneficiile.

Rudă persoană cu handicap: „Avem un bătrân cu gradul 1, din naștere e cu demență, zice să ne ia drepturile.”

Persoană cu handicap: „Sunt bolnav de cancer. Stăm cu teamă că doar ăștia îi avem, ajutoarele astea.”

„Nedrept, atâta timp cât este o persoană cu handicap. Operat la cap și atâtea operații și să nu dea dreptul, la primărie nu ai drept, nu mai ai drept la nimic” spun alte două persoane aflate într-o situație dificilă.

Minodora Sucea, purtător de cuvânt DGASPC Gorj: „La nivelul județului Gorj, după intrarea în vigoare a noilor criterii de evaluare în grad de handicap au fost reevaluate 651 de persoane, dintre acestea 326 au primit fie grad inferior de încadrare de handicap fie au primit certificate de neîncadrare.”

Prin noua lege, modificată după 20 de ani, autoritățile pot emite un certificat permanent de dizabilitate în cazul afecțiunilor care nu pot fi tratate. În plus, pacienții nu mai sunt evaluați doar pe baza diagnosticului, ci după cum le afectează boala viața de zi cu zi.

Dr. Mihai Cărășel– președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Gorj: „Se pune bază mult mai mult pe autonomia persoanelor cu handicap, nu suntem mai exigenți.”

Aproape 28.000 de oameni au fost reevaluați până la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor oficiale. Aceste reevaluări se fac doar după ce expiră certificatul emis de autorități.