Persoane cercetate după un control de rutină în Constanța. Ce ascundea transportul naval care a ridicat suspiciuni

Polițiștii constănțeni cercetează mai multe persoane pentru introducerea ilegal în țară a 8,6 milioane de țigarete netimbrate, ascunse într-un transport naval, sub pretextul unui import de perdele, conform documentelor vamale false.

Containerul respectiv a fost urcat apoi într-un camion şi transportat până în judeţul Bihor, acolo unde cutiile de ţigarete urmau să fie transferate în alt mijloc de transport. Patru persoane au fost prinse în flagrant în timpul respectivei operaţiuni.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, luni, că şase persoane au constituit o grupare de criminalitate pentru a obţine beneficii materiale din comercializarea de tutun brut.

Persoanele respective sunt acuzate că în luna septembrie a acestui an au introdus în sistemul informatic al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa documente comerciale false, pe baza cărora ar fi obţinut liber de vamă pentru export, în Israel, a peste 15 tone de frunze de tutun.

Introducerea ilegală a ţigaretelor în ţară prin documente false

”În aceeaşi perioadă, două dintre persoane (în prezent arestate preventiv pentru infracţiunea de folosire de acte vamale falsificate), împreună cu alte două persoane, constituite într-un un alt grup infracţional organizat, ar fi introdus în ţară, printr-un transport naval, 8.650.000 de ţigarete (netimbrate) de diferite sortimente, pe baza unor documente care ar fi atestat un import de perdele.

Ulterior, cele patru persoane ar fi preluat containerul în care s-ar fi aflat produsele de contrabandă, fiind prinse în flagrant delict, în judeţul Bihor, în timp ce ar fi transferat cutiile cu ţigarete din camionul cu care ar fi fost transportate din port, într-un alt mijloc de transport”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare, la locuinţele persoanelor suspectate şi au descoperit şi ridicat dispozitive electronice de stocare a datelor, peste 15.000 de euro, 11.000 de dolari SUA şi 18.000 de lei, precum şi alte mijloace de probă.

La data de 11 octombrie, Tribunalul Constanţa a decis arestarea preventivă a trei persoane – doi bărbaţi şi o femeie – pentru 30 de zile, şi măsura controlului judiciar faţă de un alt bărbat. Ulterior, Curtea de Apel Constanta a dispus arestarea preventivă şi a bărbatului respectiv, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă.

De asemenea, la data de 13 noiembrie, procurorii DIICOT Constanţa au reţinut alte două persoane, pentru 24 ore, iar pe 14 noiembrie, Tribunalul Constanţa a decis arestarea preventivă a patru persoane – trei bărbaţi şi o femeie, doi dintre ei aflându-se sub măsura arestului preventiv încă din luna octombrie, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













