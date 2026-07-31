Din cauza lipsei alimentării cu energie electrică, activitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este afectată, scrie News.ro.

„Din cauza unei pene de curent care afectează întregul municipiu Sibiu, activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este temporar afectată. Echipele furnizorului de energie şi cele tehnice lucrează pentru remedierea situaţiei”, au anunţat, vineri după-amiază, oficialii Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Potrivit acestora, activitatea Compartimentului de Radiologie din cadrul UPU este afectată, întrucât aparatura necesită un consum ridicat de energie electrică.

„Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate în continuare, conform procedurilor în vigoare, fiind luate toate măsurile necesare pentru siguranţa pacienţilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere”, au mai transmis oficialii spitalului.

Potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România, sunt afectate localitățile Șura Mare, Șlimnic și Hamba, precum și zeci de străzi din municipiul Sibiu.

Pe pagina operatorului de distribuție apare mesajul: „Termen remediere momentan indisponibil.”