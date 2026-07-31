Două luni mai târziu, videoclipul postat chiar de el a devenit principala probă care i-a adus dosar penal, confiscarea mașinii și riscul unei pedepse cu închisoarea, relatează Midi Libre.

Incidentul a avut loc pe 15 mai, pe autostrada A7, în apropiere de Portes-lès-Valence, în sudul Franței.

La volanul unui Porsche Taycan electric de mare putere, tânărul a fost filmat în timp ce rula în repetate rânduri cu peste 200 km/h, deși limita legală pe acel tronson era de 130 km/h.

Mai mult, șoferul ținea telefonul în mână în timp ce conducea și se filma efectuând depășiri și schimbări periculoase de bandă printre celelalte autoturisme. Ulterior, a publicat imaginile pe TikTok, în încercarea de a aduna cât mai multe aprecieri.

Clipul de pe TikTok a ajuns la jandarmi

Planul s-a întors însă împotriva lui. Conform publicației franceze Le Dauphiné Libéré, videoclipul a atras atenția patrulei de motocicliști a jandarmeriei din Valence, iar anchetatorii au analizat imaginile cadru cu cadru.

Detaliile surprinse în filmare au fost suficiente pentru identificarea autorului, un tânăr de 22 de ani din departamentul Saône-et-Loire.

La peste două luni de la incident, pe 27 iulie, șoferul a fost reținut și dus la audieri.

În același timp, autoritățile au confiscat Porsche-ul Taycan, care va rămâne indisponibilizat până la finalizarea procesului.

Riscă închisoare și confiscarea definitivă a mașinii

Tânărul va fi judecat în baza noilor prevederi legislative privind depășirea gravă a vitezei, introduse în Franța la sfârșitul anului 2025.

Conform noii legislații, depășirea limitei legale cu cel puțin 50 km/h reprezintă infracțiune chiar și pentru șoferii fără antecedente, iar depășirea cu 70 km/h sau mai mult poate atrage sancțiuni mult mai severe.

În fața instanței, acesta riscă o amendă de până la 3.750 de euro, până la trei luni de închisoare, suspendarea sau anularea permisului de conducere și confiscarea definitivă a automobilului.