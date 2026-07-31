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Electrica, apel public la reducerea consumului de energie. ”O familie poate stinge un bec. O fabrică poate muta un munte”

Stiri Sociale
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Shutterstock 2108017298
Shutterstock

Șeful companiei publice Electrica face un apel public fără precedent pentru reducerea consumului de energie în această perioadă. CEO-ul societății la care statul este acționar majoritar cere industriei să-și modifice programul de producție.

autor
Cristian Anton

CEO-ul Electrica SA, Alexandru Aurelian Chiriță, a lansat vineri un apel public fără precedent către români pentru reducerea consumului de energie, pe fondul crizei declanșate de secetă.

Chiriță atestă contribuția omului de rând, care poate face economie prin simpla stingere a unui bec, dar apelul său vizează în primul rând companiile industriale, care își pot modifica programul de producție astfel încât să nu supraîncarce sistemul național în perioada de vârf a consumului.

Toată lumea are o soluție pentru sistemul energetic. În comentarii, în studiouri, în dezbateri. Noi nu avem nevoie de încă o soluție. Avem nevoie de patru ore.

Companiilor industriale pe care le alimentăm: postarea asta o citește toată piața, dar e scrisă doar pentru voi.

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Vă știm profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră.

Știm că între șapte și unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului.

Dunărea e la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară echilibrul se cumpără tot mai scump”, a scris CEO-ul Electrica pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Chiriță promite apoi că va face publică în septembrie lista companiilor care au ținut peste varăRomânia aprinsă”, un merit care le va îmbunătăți, fără doar și poate, imaginea de partener de încredere, atât pentru stat, cât și pentru oameni.

Și mai știm un lucru pe care nu-l spune nimeni: la prânz, soarele ne dă mai multă energie decât putem folosi. Ne lipsește ora potrivită.

Voi sunteți singurii care pot schimba ora. O familie poate stinge un bec.

O fabrică poate muta un munte. Un schimb reprogramat.

O moară pornită la prânz. Un depozit răcit cu patru ore mai devreme.

Atât.

În august, prin programul „Ținem România Aprinsă", energia activă pe care o mutați pe soare este gratuită. Verificată pe contorul inteligent. Scrisă pe factură.

Singura investiție este o decizie.

În septembrie public lista companiilor care au ținut România aprinsă.

Nu va fi o listă lungă. Va fi o listă bună.

Iar sigiliul de partener va sta bine la poarta fabricii, acolo unde angajații voștri intră știind pentru cine au mutat ziua.

Managerul vostru de cont are deja detaliile și actul adițional.

Cereți-i-l. Sau scrieți-mi direct aici.

Rapoartele de sustenabilitate se scriu primăvara.

România o ținem aprinsă acum”, se încheie mesajul CEO-ului Electrica.

Criză energetică majoră din cauza debitului Dunării, coborât la un minim istoric

Societatea Energetică Electrica SA este listată la Bursa de Valori București și are ca principal acționar statul român, care deține 49,78% din acțiuni, prin Ministerul Energiei. Alte persoane juridice mari acționari dețin împreună 46,16% din acțiuni – printre acestea numărându-se mari fonduri de pensii sau grupuri de investiții, precum Pavăl Holding sau NN Group NV, Allianz SE etc. Micii investitori de pe bursă dețin restul de 4,05% din acțiuni.

Electrica SA are aproape 4 milioane de clienți și este unul dintre pilonii infrastructurii energetice a României.

România și restul Europei traversează o criză energetică majoră, cauzată de cel mai scăzut nivel al Dunării din ultimele decenii, cu perspective de înrăutățire a situației în perioada imediat următoare, pe fondul caniculei prognozate.

Statul a oprit deja Reactorul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă și este posibilă oricând închiderea și a celui de-al doilea reactor. Centrala nucleară asigură 20% din necesarul de energie al României. 

Metodele simple prin care putem reduce facturile de energie electrică în casele cu mai multe aparate electronice

Sursa: StirilePROTV

Etichete: energie electrica, apel, electrica sa, reducere, consum,

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