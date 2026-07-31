Electrica, apel public la reducerea consumului de energie. ”O familie poate stinge un bec. O fabrică poate muta un munte”

CEO-ul Electrica SA, Alexandru Aurelian Chiriță, a lansat vineri un apel public fără precedent către români pentru reducerea consumului de energie, pe fondul crizei declanșate de secetă.

Chiriță atestă contribuția omului de rând, care poate face economie prin simpla stingere a unui bec, dar apelul său vizează în primul rând companiile industriale, care își pot modifica programul de producție astfel încât să nu supraîncarce sistemul național în perioada de vârf a consumului.

”Toată lumea are o soluție pentru sistemul energetic. În comentarii, în studiouri, în dezbateri. Noi nu avem nevoie de încă o soluție. Avem nevoie de patru ore.

Companiilor industriale pe care le alimentăm: postarea asta o citește toată piața, dar e scrisă doar pentru voi.

Vă știm profilul de consum mai bine decât oricine. E meseria noastră.

Știm că între șapte și unsprezece seara sistemul trece prin cele mai grele ore ale anului.

Dunărea e la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seară de seară echilibrul se cumpără tot mai scump”, a scris CEO-ul Electrica pe pagina sa de Facebook.