”Perla” turismului românesc, furată bucată cu bucată. De ce spune primarul că îi e ”frică”

17 staţiuni turistice din România sunt în ruină, pentru că sindicatele care le deţin nu au bani să le modernizeze, dar nici nu le concesionează.

În acest episod, vedeţi ce a găsit Inspectorul PRO la Voineasa, o staţiune care atrăgea cândva mii de oameni. Pentru că se afla în apropiere de cea mai nouă pârtie din România, ar putea fi plină de vizitatori, dacă aceştia ar avea condiţii decente de cazare şi distracţie.

Nepăsarea, neimplicarea şi interesele ascunse au transformat Voineasa într-o ruină. Fosta „perla" a turismului românesc - staţiunea din munţii Lotrului unde mama natură pare că şi-a vărsat toate bogăţiile - a fost furată bucată, cu bucată. Şi apoi părăsită.

La fel ca în alte 17 staţiuni din ţară şi în Voineasa multe hoteluri, pensiuni ori vile se aflau în stăpânirea UGSR-ului - adică Uniunea Generală a Sindicatelor din România, singura confederaţie existenta în statul comunist.

Până în 89, aproape întreg turismul era deţinut de acest mare sindicat. Sau mai bine spus de către romani. Pentru că, luna de lună, 7,5 milioane de oameni - membri de sindicat - cotizau cu 1 % din veniturile lor către UGSR. La revoluţie se aflau în conturi 4,7 miliarde de lei şi 2 milioane de dolari. Să nu mai vorbim de cele câteva sute de imobile adunate în peste 80 de ani de cotizaţii. Un patrimoniu imens de case de odihnă şi tratament, cluburi sindicale, apartamente, garsoniere, baze sportive, case de cultură, vile şi hoteluri. De care au profitat noile sindicate, apărute după 90. În vidul legislativ de atunci, toate au pus mâna pe câte o bucată din colosul UGSR.

Staţiunea turistică de interes naţional Voineasa face parte din poveste. În afară de căsuţe, există aici 6 hoteluri şi 14 vile cu parter şi etaj. În total aproape 2.000 de locuri de cazare. Împreună cu Gabriel Năstăsescu, primarul locului, echipa de la Inspectorul Pro a vizitat cea mai rămas din staţiune.

Primar: Aici este Lotrisorul, hotel.

Reporter: E închis?

Primar: E închis da.

Reporter: De cât timp?

Primar: De vreo 10 ani.

În vremurile bune aici lucrau peste 300 de angajaţi. Acum mai sunt 3 - plătiţi de sindicate ca să păzească locurile de câini şi de vaci. Turiştii sunt o raritate.

LEGE VECHE Statutul juridic al staţiunii este următorul. Sindicatele deţin aproape toate casele de vacanţă şi hotelurile. Şi susţin că au şi terenul în concesiune, în baza unei legi din 1975. Precizările vin de la Bogdan Hossu, preşedintele Confederaţiei Cartel Alfa.

LEGE NOUA Primarul pretinde însă că această Hotărâre de Consiliu de Miniştri, de acum 44 de ani, a fost abrogată. Şi că terenul aparţine comunităţii locale, potrivit unei Hotărâri de Guvern din 2008.

Drept urmare, sindicatele ar fi de vină pentru că staţiunea arată în halul acesta. După ce că nu au bani să investească în refacerea clădirilor, nici nu vor să le concesioneze. Preferă, atenţie, să plătească - pentru fiecare imobil, lăsat în paragină - un supraimpozit de 500 %.

Gabriel Năstăsescu, primarul stațiunii Voineasa: "Au de plată un impozit de 104.318 lei. Pe toate clădirile da. Toţi achită. Toţi plătesc majorat. Nu ne putem gândi de ce plătesc şi nu vor să facă ceva cu banii pe care îi plătesc."

Inspectorul PRO a mai trecut pe la Voineasa acum 3 ani. Credeţi că s-a schimbat ceva de atunci? Nimic.

Primarul susţine că a încercat să acceseze fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro, pentru pietruirea aleilor, refacerea parcului, igienizarea şi amenajarea zonei cu Vile. Totul în speranţa că, după ce primăria va investi în teren, sindicatele vor redeschide clădirile.

Proiectul a fost însă respins. În aşteptarea banilor europeni, nimeni n-a mai mişcat un deget. Întreaga zonă este în paragină.

Dacă Voineasa ar funcţiona la capacitate maximă, aici s-ar putea crea sute de locuri de muncă şi implicit ar creşte consumul şi economia locală. Primarul habar nu are câţi bani pierde an, de an …

Primarul stațiunii Voineasa: ”N-am făcut estimare că mi-e frică să fac estimare. N-am gândit-o niciodată să fac o estimare. Dar se poate face”

Singură clădire funcţională, din cele 20 ridicate pe vremea comunismului, este Hotelul Lotru. 24 de camere au fost renovate aici din fondurile proprii ale sindicatului care îl deţine.

Primarul stațiunii Voineasa: "Am avut discuţie cu directorul lor de la BN SIND de la societatea care administrează bn sind şi au spus că vor să continue şi vor să le concesionăm terenul. Sunt singurii care au venit să stea de vorbă cu noi. Celelalte confederaţii n-au venit."

Investiţia este lăudabilă. Dar, numai pentru că este prima în cazare, după 30 de ani de totală lipsă de interes. Pensionarii care sunt trimişi însă aici, cu bilete de tratament, nu au acces la noile camere. Acestea sunt păstrate doar pentru turiştii plătitori şi costă 180 de lei pe noapte.

Administratorii hotelului au fost de acord să ne lase să filmăm dar numai în camerele renovate.

Dănuț Moldoveanu, șeful complexului hotelier Lotru: "Noi vă rugăm aşa, dacă încercăm să facem reclamă publicitate aşa mai ascunsă, să ne mai scoatem şi pe noi din…anonimat…”

Hotelul are însă mai multe corpuri. Şi cum nu toate sunt administrate de aceeaşi societate, pe afară domneşte puştiul.

