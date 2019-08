Analiză. Cât a câștigat Clujul în acest an de pe urma festivalului UNTOLD

Pe lângă imagine, Untold a însemnat şi un câştig financiar enorm pentru comunitate: 45 de milioane de euro. Au câştigat cu toţii, de la restaurante, baruri şi cafenele, până la proprietari de apartamente, taximetrişti sau companii aeriene.

Un singur participant la festival a cheltuit în medie peste 500 de euro. Şi o parte din încasările făcute de organizatori vor merge la comunitate, inclusiv pentru un spital.

Restaurantele şi cafenelele din perimetrul Untold au vândut într-o zi de festival cât într-o lună întreagă. La capitolul mâncare, clătitele au fost vedete.

Camelia Rosi: ”Anul acesta la Untold am reuşit să creştem încasările cu peste 25 la sută faţă de anul trecut, în cea mai bună zi a festivalului, duminică, am avut încasări cât pentru o lună întreagă. Am folosit peste două tone de aluat de clătite."

În privinţa băuturilor, pe primul loc a fost cafeaua.

Bogdan Ciocian, manager cafenea: ”Am vândut undeva la 9000 de produse în cele patru zile. Peste 40 de oameni am avut în stand, la vânzare.”

Un participant a cheltuit, în medie, peste 500 de euro în cele patru zile de Untold. Dar bugetul a fost de fapt mult mai mare, dacă socotim şi banii daţi pe ţinutele cumpărate special pentru festival.

Tânără: ”Pentru mine UNTOLD este evenimentul anului. Mă pregătesc din plin, îmi iau haine pe parcursul anului. Investesc mult pentru haienle de festival. Undeva la 2000 de lei pe haine, plus make up, coafuri, accesorii. ”

Mulţi bani s-au dus şi pe cazare. Hotelierii şi oamenii care şi-au închiriat apartamentele au avut doar de câştigat pentru că în unele cazuri preţurile au fost şi duble.

Iuliana Poca, sales manager la un hotel: ”Am avut ocupată de 99 la sută, putem spune că ni s-a dublat profitul în această perioadă, ajungând la 250 de euro pe camera pe noapte. Cea mai scumpă cameră a fost penthouse-ul unde camera pe noapte s-a închiriat cu 2000 de euro."

Pentru companiile aeriene din Cluj, luna iulie a fost cea mai aglomerată, dar şi cea mai profitabilă. Jumătate dintre biletele de avion au fost rezervate în ultimul moment, aşa că preţul a ajuns şi la 400 de euro de persoană.

Şi oraşul în sine a avut de câştigat de pe urma Untold. Pe lângă invesţiile în Parcul Central şi Cluj Arena, organizatorii vor echipa un spital de copii cu 40 de aparate de aer condiţionat. În total este vorba de 1,5 milioane de lei.

Edy Chereji, director de markteing şi comunicare UNTOLD: ”Pe lângă beneficiile de imagine, şi cei 45 de milioane de euro bani care rămân în comunitate, ne dorim să facem parte din comunitate şi după ce festivalul se încheie. Am început lucrări de înfrumuseţare a parcului central, a stadionului. Investiţia în plan fiind de 1,3 milioane de lei.”

Organizatorii au investit 16 milioane de euro în ediţia aniversară Untold. Cel mai mult au costat onorariile artiştilor. Un DJ cunoscut a primit până la 400.000 de euro, iar un artist precum Robbie William, peste 700.000 de euro.