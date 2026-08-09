În acest caz, redirecţionarea debitului suplimentar spre centrala nucleară s-ar putea diminua sau chiar anula, a transmis, duminică, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu, pe pagina sa de Facebook.

"Luptă câştigată, rezultat bun, dar pericolul nu a trecut. Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenţia din zona Bala au avut rezultate bune şi Reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune. Practic, am reuşit să inversăm trendul de scădere cu unul de uşoară creştere. Conform estimărilor, cei 8 cm 'câştigaţi' înseamnă că am reuşit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă", a notat Scrioşteanu.

El a subliniat că procesul de coordonare a intervenţiei de pe braţul Bala a fost o "provocare majoră" şi aceasta va fi continuată.

"A fost una dintre cele mai solicitante şi dificile săptămâni de când sunt secretar de stat. Coordonarea intervenţiei de la Bala a fost o provocare majoră şi mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment. Dar pericolul nu a trecut, curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua (sau chiar anula) redirecţionarea debitului suplimentar spre Cernavodă. Pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala, continuăm intervenţia şi voi reveni în cursul zilei de mâine cu detalii despre activităţile în curs. Le mulţumesc lor, echipajelor de pe fiecare navă, conducerii AFDJ şi reprezentanţilor acesteia în teren, reprezentanţilor de la ISU Dobrogea coordonaţi de maiorul Măcreanu Aurelian, echipajelor SMURD pentru asistenţă permanentă, reprezentanţilor Apele Române şi tuturor celor implicaţi!", a adăugat Ionel Scrioşteanu.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat că nivelul Dunării a crescut cu opt centimetri în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcţionarea în continuare a acesteia, urmare a operaţiunii derulate de specialişti.

"Opt cm câştigaţi la Cernavodă. Cel puţin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineaţă a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre şi dragarea unor praguri: după ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineaţă, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4 cm. Prognoza ne spunea că scădem şi azi cu 4 cm. Deci, am câştigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcţionarea Unităţii 2 pentru cel puţin 9 zile, pe prognoza actuală", a scris Miruţă, duminică, într-o postare pe Facebook.

Barjele scufundate pentru redirecționarea debitului către Cernavodă

Operaţiunea de scufundare a ultimelor două barje s-a finalizat sâmbătă seara, în jurul orei 19:20, după șapte ore. Ultimele două barje au fost amplasate la 300 de metri, distanţa dintre cele două puncte de mijloc. Al doilea grup de barje este în amonte, mai înclinat pentru orientarea curentului către braţul Bala, potrivit unei postări a Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), pe pagina de Facebook.

Vineri noaptea, în jurul orei 01:00, a fost finalizată scufundarea celei de-a doua barje, în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala,

"Cele 4 barje scufundate prin inundare controlată vor acţiona ca două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi de debit către braţul care alimentează centrala.

Efectele operaţiunii se vor resimţi cel mai devreme mâine seara (duminică seara - n. r.) şi în cursul zilei de luni. Estimarea specialiştilor ar fi ca, imediat, pe Dunărea Veche, după intersecţie, să se resimtă o creştere de nivel de 6-7 cm şi 2-4 cm la Centrală (la 60 km). Scopul ar fi ca în dreptul CNE Cernavodă să reuşim să ajungem la un nivel minim de -228 cm", a notat ANAR, sâmbătă seara.

Potrivit sursei citate, prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor indică faptul că, după o perioadă de staţionaritate (până în 12 august inclusiv), respectiv în jurul valorii de 1400 mc/s, începând din data de 13 august, debitele Dunării vor creşte în jurul valorii de 1450 mc/s şi vor ajunge în 15 august la valoarea de 1500 mc/s.