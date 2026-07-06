Specialiștii îi îndeamnă pe părinți să aleagă fructele întregi și să încurajeze, mișcarea zilnică. Noi studii făcute de medici, arată că obiceiurile alimentare, de la vârste mici, pot afecta sănătatea, la maturitate.

Sucurile - indiferent că sunt naturale, îndulcite sau carbogazoase - aproape că nu lipsesc din alimentația zilnică a celor mai mulți dintre copii.

Mamă: „Sucul de fructe îl preferă, mai ales cel de portocale''

Fată: „Beau suc de mere, limonadă de căpșuni, de lămâie”.

Și totuși, un studiu desfășurat pe parcursul a 25 de ani arată că un consum zilnic de cel puțin două băuturi îndulcite în copilărie crește cu 52% riscul de hipertensiune la vârsta adultă. Fiecare porție de băuturi carbogazoase mărește riscul cu 23%, iar cele pentru sportivi cu 36%. Până și consumul ridicat de suc 100% natural de fructe poate avea efecte similare. Medicii ne explică:

Iulia Țincu, medic primar gastroenterologie pediatrică: „Bomboana aceasta otrăvită, sucul sută la sută natural, aduce foarte mult zahăr extrem de concentrat într-o cantitate foarte mică de lichide, Copiii au nevoie de fructe și legume, care vine la pachet cu un zahăr de origine naturală, însă într-o cantitate normală de fibre și de apă. dacă oferim porțîi mici, concentrate, panceresul este stors de insulină, organismul nu reușește să se adapteze pe termen lung''

Cele mai noi statistici arată un salt de la 1,3% la 6% în rândul copiilor cu hipertensiune, iar la adulți cifrele sunt și mai alarmante.

Corespondent PRO TV: „Analiza arată că dacă înlocuim porția zilnică de suc îndulcit cu o porție de fructe riscul de HTA scade cu 22%. Dacă în loc de suc natural 100% din fructe dăm o porție de fructe, riscul este cu 19 procente mai mic. Apar beneficii și dacă în loc de suc se dă lapte sau apă. Riscul de HTA scade cu 13, respectiv 9%”.

Specialiștii spun că alimentația nesănătoasă este completată de sedentarism, un timp îndelungat petrecut în fața ecranelor și lipsa unui somn de calitate.