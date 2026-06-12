Potrivit hidrologilor, în această perioadă se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. Există, totodată, o probabilitate a depăşirii cotelor de apărare.

Codul portocaliu este în vigoare până sâmbătă la ora 12:00 şi vizează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Buzău şi Vrancea iar Codul galben este valabil până sâmbătă la ora 16:00 şi afectează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Brăila, Vrancea, Bacău, Harghita, Constanţa şi Tulcea.

"Având în vedere caracterul potenţial periculos al fenomenelor prognozate, populaţia din zonele vizate este rugată să urmărească permanent informaţiile transmise de autorităţi şi evoluţia situaţiei hidrometeorologice. Se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a traversării zonelor inundabile, precum şi luarea măsurilor necesare pentru protejarea bunurilor şi a gospodăriilor aflate în zone expuse riscului de inundaţii", transmite INHGA, pe propria pagină de Facebook.