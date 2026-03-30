Reprezentanţii CNAIR atrag atenţia că este pericol de explozie.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat traficul este blocat pe ambele sensuri pe Autostrada A3, la km 37+500.

”Şoferul unei cisterne cu GPL a pierdut controlul volanului şi a intrat de pe Calea 1 pe Calea 2, s-a răsturnat şi a rupt parapetul median”, a precizat CNAIR, arătând că este pericol de explozie.

Circulaţia este deviată pe DN 1.

Potrivit Centrului Infotrafic, incidentul s-a produs în urma exploziei unei anvelope şi nu s-a soldat cu victime. Cisterna a rămas blocată pe Autostrada A3 sensul Bucureşti – Ploieşti, în zona localităţii Gruiu, judeţul Ilfov.

Se estimează reluarea traficului pe A3 după ora 12:30.