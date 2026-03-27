În accident au fost implicate 13 persoane, dintre care 11 copii și 2 adulți.

Toate persoanele au fost evaluate medical la fața locului de echipajele de intervenție. Cinci dintre acestea – patru minori și un adult – au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit surselor medicale, toți pacienții sunt conștienți și cooperanți, potrivit ISU Dâmbovița.

”Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. 5 persoane - 4 minori şi 1 adult, vor fi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. 3 copii vor fi aduşi la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte”, a transmis IGSU.

Planul Roșu de Intervenție, activat inițial din cauza numărului mare de persoane implicate, a fost dezactivat.

Inițial, Centrul Info Trafic anunțase că: "Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00".

„În această dimineață, în jurul orei 07:49, am fost solicitați să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtășești, în care au fost implicate un microbuz și un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul județului Dâmbovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Pentru gestionarea situației, intervin 11 echipaje SMURD, 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială pentru transport persoane și victime multiple, precum și 1 punct medical avansat. Totodată, la fața locului acționează și 5 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost alertat și elicopterul SMURD.

Intervenția este în dinamică”, au transmis autoritățile.