Femeia în vârstă de 31 de ani, din provincia Henan, care a dorit să își păstreze anonimatul, a ajuns recent în atenția presei locale după ce a început să aibă dificultăți de mers și probleme de memorie, în urma unei perioade de 15 zile consecutive în care a consumat doar apă, potrivit South China Morning Post.

Având o înălțime de 1,60 metri și o greutate inițială de 70 de kilograme, femeia a reușit să slăbească 20 de kilograme în doar câteva săptămâni din cauza dietei extreme.

Potrivit neurologului Sun Guifang, de la Primul Spital Afiliat al Universității Zhengzhou, femeia a fost diagnosticată cu encefalopatie Wernicke, o afecțiune cerebrală gravă provocată de deficitul unor vitamine esențiale și de acid folic.

Boala poate provoca simptome precum confuzie, probleme de echilibru în timpul mersului, tulburări ale mișcărilor oculare și deteriorarea memoriei.

Medicul spune că mersul femeii ajunsese să semene cu cel al unui pinguin

Medicul a precizat că mersul pacientei semăna cu cel al unui pinguin și a avertizat că această problemă ar putea să nu dispară niciodată.

Medicul a pus starea femeii pe seama regimului alimentar extrem, subliniind că organismul are nevoie de mese regulate pentru a primi nutrienții esențiali. Atât dietele extreme, cât și postul prelungit pot reprezenta riscuri serioase pentru sănătate.

Femeia i-a spus medicului că practica „bigu”, o tehnică taoistă de post bazată pe credința că o persoană poate atinge transcendența și nemurirea hrănindu-se exclusiv cu qi – energia vitală despre care se crede că circulă prin întregul univers.

„Bigu”, termen care se traduce literalmente prin „evitarea cerealelor”, ar fi apărut înaintea dinastiei Qin (221 î.Hr.–206 î.Hr.).

În timp ce metodele moderne de slăbit recomandă o alimentație bogată în produse cât mai puțin procesate, cu un conținut redus de zahăr și grăsimi și un aport ridicat de proteine, numeroase persoane continuă să considere „bigu” o metodă eficientă pentru slăbit și detoxifiere.

Pe una dintre platformele populare de socializare, hashtagul #bigu a strâns 360 de milioane de vizualizări și a generat 2,4 milioane de discuții.

Unele persoane au povestit că au slăbit peste 10 kilograme după ce au consumat timp de o lună numai apă și suplimente cu vitamine.

Cazuri grave și chiar decese asociate cu postul extrem

Există însă numeroase relatări potrivit cărora practicarea „bigu” a provocat probleme grave de sănătate și chiar decese.

În 2020, un bărbat de 26 de ani din provincia Heilongjiang, în nord-estul Chinei, a murit după ce a băut numai apă timp de 52 de zile. Cu doar două zile înainte de moarte, acesta dezvoltase simptome asemănătoare demenței.

Anul trecut, o femeie din provincia Zhejiang a slăbit cinci kilograme după ce, timp de o săptămână, a consumat numai apă și o așa-numită „pastilă energetică”. Postul i-a provocat însă leziuni grave ale mucoasei intestinale, ceea ce a dus la apariția unei infecții bacteriene în sânge. De asemenea, femeia a suferit de hipokaliemie severă, o afecțiune care i-a pus viața în pericol.

Tot mai multe persoane cer acum interzicerea conținutului online care promovează astfel de practici.



