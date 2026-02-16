UPDATE: Ar fi reușit să strângă peste 320.000 de euro, spun anchetatorii.

Cinci percheziții au avut loc luni dimineață în Capitală și în trei județe, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste un milion și jumătate de lei.

Au fost verificate două societăți comerciale, dar și locuințele unui militar activ de la ISU Delta Brăila, care este acuzat de înșelăciune în formă continuată. Bărbatul este acum la audieri, aici, la sediul IPJ din Brăila.

Anchetatorii spun că, timp de trei ani, între 2021 și 2024, ar fi administrat o platformă online prin care mai multe persoane au fost convinse să investească în criptomonede. Banii erau apoi transferați în conturile bancare ale militarului.

Surse din anchetă spun că păgubiții sunt chiar polițiști din Galați și Brăila. Ancheta este coordonată de procurori din cadrul Secției Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de polițiști de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Un cadru militar este suspectat că a indus în eroare mai multe persoane pentru a le determina să achiziționeze criptomonede. Banii obținuți de victime ajungeau direct în conturile sale. Prejudiciul estimat până acum se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei, iar anchetatorii continuă verificările pentru a stabili întreaga amploare a fraudei.

”În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Brăila şi Constanţa pun în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi în judeţele Ilfov (1), Brăila (2) şi Constanţa (1). Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată”, transmite Parchetul ICCJ.

Ținte vizate de anchetatori

Percheziţiile au loc la domiciliul unei persoane fizice, cadru militar activ, şi la sediile a două societăţi comerciale, în vederea completării materialului probator şi a dispunerii de măsuri asigurătorii.

Din cercetările efectuate până în prezent în cauză a rezultat că, în perioada 2021-2024, cadrul militar activ, împreună cu mai multe cunoştinţe din anturajul său, ar fi determinat prin inducere în eroare mai multe persoane să investească pe o platformă online creată în acest scop, respectiv să achiziţioneze criptomonede.

”Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacţionaţi de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferaţi în conturile bancare deţinute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei”, precizează Parchetul ICCJ.

În funcţie de rezultatul activităţilor operative, se vor dispune măsuri legale.