”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei”, anunţă, joi, DNA, într-un comunicat de presă.

Procurorii menţionează că, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt făcute percheziţii domiciliare în 4 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice.