Percheziții în București, după furtul unui seif cu valori de 20.000 de euro. Trei suspecți reținuți, unul e încă în libertate

13-08-2025 | 17:25
Au fost percheziții miercuri în Capitală la adresele unor indivizi suspectați că în aprilie au furat din casa unui bărbat un seif cu bunuri în valoare de 20 de mii de euro.

Cristina Dobre

Trei au fost duși la audieri, iar un al patrulea este căutat.

Suspecții - patru la număr - au pătruns în locuința victimei în data de 20 aprilie și au furat un seif metalic încastrat în mobilier.

În interiorul seifului se aflau sume de bani și bijuterii în valoare de 20 de mii de euro.

Proprietarul a sunat la 112, după miezul nopții, când a ajuns acasă și a găsit locuința răvășită.

Indivizii au fost identificați și, potrivit polițiștilor de la Investigații Criminale, aceștia au antecedente penale.

Miercuri, în urma a cinci percheziții din Ilfov, patru dintre ei au fost găsiți și duși la audieri.

În casele lor au fost găsite mai multe probe precum unelte folosite la spargere, bijuterii și bani.

Un al patrulea individ care ar fi participat la faptă încă este căutat.

Polițiștii continuă cercetările pentru furt calificat.

Sursa: Pro TV

Plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul, va fi eliminat, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

