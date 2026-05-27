Anchetatorii au descins în mai multe birouri din cadrul Primăriei, procurorii DNA fiind însoțiți de jandarmi.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași.

Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la sediul DNA, în același dosar, el precizând atunci că a fost întrebat dacă există o evidență a acestei rezerve.

Întrebat de jurnaliști, la ieșirea din sediul DNA, în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns: „În calitate de primar”.

Mihai Chirica: „Este o dilemă referitor la rezerva de stat de păcură”

Chirica a explicat că ar fi vorba de o „dilemă” legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor toate detaliile.

„Înțeleg că este o dilemă referitor la rezerva de stat de păcură și am fost întrebat dacă avem o evidență a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziție de către ANRSPS (Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut și știm care este traseul păcurii, să se lămurească și dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

El a afirmat că procurorii DNA fac investigații și că în acest dosar au mai fost audiați și angajați ai primăriei, de la serviciul de contabilitate.

Potrivit lui Chirica, suspiciunea procurorilor era legată de faptul că Primăria a plătit o factură către Rezervele de Stat și că aceasta nu ar fi trebuit achitată.

„Dar noi suntem obligați, că se face sub traiectul unei alte legi, nu este o tranzacție comercială. Unitatea militară este cu regim special, face parte din CSAT. Ea se plătește pur și simplu. Noi nu am achiziționat nimic, doar am avut tranzacții pe rezerva de stat în 2022. Discuția a devenit tensionată cu cei de la Rezervele de Stat. I-am dat în judecată la București, avem proces pe rol, ne judecăm cu ei. Noi considerăm că avem dreptate și deținem și documentele care atestă asta”, a mai afirmat primarul Mihai Chirica.

Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba de câteva sute de tone de păcură aflate în stocurile CET Iași, la rezervele statului, care ar fi dispărut în urmă cu câțiva ani.