În același timp, deschide o adevărată „cutie a Pandorei” pentru companiile din Coreea de Sud – o țară cunoscută pentru negocierile salariale dure purtate de sindicate.

Angajații sindicalizați ai Samsung au votat miercuri în favoarea acordului mediat de guvern, marcând prima mare victorie a unui sindicat din cadrul companiei. Mai important, este doar a doua oară când o mare companie sud-coreeană acceptă oficial, în scris, să recompenseze angajații cu un procent fix din profitul operațional, potrivit Reuters.

Pe fondul exploziei profiturilor generate de boom-ul inteligenței artificiale și sub presiunea de a reduce diferența de bonusuri față de rivalul SK Hynix, Samsung a acceptat să aloce 10,5% din profitul operațional al diviziei de semiconductori pentru bonusuri speciale destinate angajaților care produc cipuri. Unii lucrători din sectorul memoriilor ar urma să primească bonusuri totale de până la 416.000 de dolari.

De asemenea, a fost eliminat plafonul care limita bonusurile speciale legate de performanța unei divizii la maximum 50% din salariul unui angajat. Mai mult, acordul acoperă câștigurile pe o perioadă de 10 ani. Deciziile luate de Samsung – considerată un reper pentru mediul de afaceri sud-coreean – ar putea întări poziția altor sindicate locale, care cer și ele ca angajații să primească o parte din profitul operațional, și ar putea încuraja mai multe companii să adopte modele similare.

Președintele Coreei de Sud, alarmat de acord

„Ar putea aprinde un nou incendiu la alte mari companii din Coreea”, a declarat Kim Keechang, profesor de drept la Korea University. „S-ar putea să fie doar începutul.”

El a subliniat că acordul contrazice normele tradiționale privind distribuirea profiturilor corporative. În mod normal, bonusurile sunt calculate după plata taxelor, iar angajații diviziei de cipuri de la Samsung au ajuns practic în fața investitorilor în ceea ce privește împărțirea bogăției companiei.

Chiar și președintele sud-coreean Lee Jae Myung, considerat apropiat de sindicate, și-a exprimat îngrijorarea înainte de semnarea acordului.

„Să împărți instituțional un anumit procent din profitul operațional înainte de plata taxelor – ceea ce poate fi considerat partea comună a publicului – este ceva ce nici măcar investitorii nu pot face”, a declarat Lee la o ședință de guvern săptămâna trecută. „Până și investitorii primesc dividende din profitul net, după plata taxelor, nu-i așa?”

Mediul de afaceri este alarmat. „Acest acord reflectă circumstanțele speciale ale Samsung Electronics, iar sindicatele nu ar trebui să îl generalizeze și să extindă cereri excesive de bonusuri în întreaga industrie”, a transmis Korea Enterprises Federation.

Alte sindicate cer acorduri similare

Samsung ar fi putut să nu mai aibă de ales, în condițiile în care angajații din divizia de cipuri erau furioși din cauza diferenței de bonusuri față de SK Hynix și, potrivit sindicatului, plecau masiv la compania rivală. Fără acordul actual, considerat totuși mai puțin generos decât cel oferit de SK Hynix, aproximativ 48.000 de angajați ar fi intrat în grevă timp de 18 zile.

Potrivit presei locale, SK Hynix a alocat anul trecut 10% din profitul operațional pentru bonusuri și și-a modificat plafonul de recompense. În noua structură salarială, angajații din divizia de cipuri ar urma să primească bonusuri apropiate de 3.000% din salariul de bază pentru ultimul an fiscal.

SK Hynix nu a răspuns solicitărilor privind politica sa salarială.

Problema bonusurilor ar putea părea limitată la Samsung și SK Hynix, principalii beneficiari sud-coreeni ai investițiilor masive în inteligență artificială. Totuși, și alte sindicate formulează cereri similare.

Angajații gigantului IT Kakao și ai patru subsidiare au amenințat cu greva dacă nu le sunt acceptate revendicările, inclusiv alocarea a 13%-15% din profitul operațional pentru bonusuri. O comisie de muncă mediază în prezent negocierile.

Sindicatele de la LG Uplus și HD Hyundai Heavy Industries au anunțat că vor ca cel puțin 30% din profitul operațional să fie direcționat către bonusuri de performanță, printre alte solicitări. Negocierile salariale la LG Uplus sunt deja în desfășurare, iar cele de la HD Hyundai Heavy Industries sunt așteptate luna viitoare.

La Samsung Biologics, angajații au intrat în grevă timp de cinci zile în această lună, cerând inclusiv 20% din profitul operațional pentru bonusuri de performanță. Conducerea nu a cedat, iar conflictul continuă, angajații refuzând orele suplimentare și munca în zilele de sărbătoare.

O nouă lege ar putea intensifica activitatea sindicală

Potrivit statisticilor guvernamentale, aproximativ 13% din forța de muncă a Coreei de Sud era sindicalizată în 2024 – puțin sub media OECD. Totuși, sindicatele sud-coreene organizează greve mult mai frecvent decât, de exemplu, cele din Japonia, ceea ce este invocat de companiile străine drept un factor care face Coreea de Sud mai puțin atractivă pentru investiții.

Militanța sindicală sud-coreeană își are rădăcinile în resentimentele istorice ale populației față de puternicele conglomerate „chaebol”, care domină economia și sunt percepute ca fiind prea autoritare pentru a răspunde altfel decât sub presiune.

Activitatea sindicală tradițională a crescut în acest an: în februarie au fost depuse 113 cereri de mediere a conflictelor de muncă, comparativ cu 105 în aceeași lună a anului trecut.

În plus, noua „Lege a Plicului Galben” – denumită după plicurile prin care publicul trimitea bani unui sindicat implicat într-un conflict de muncă foarte mediatizat – a intrat în vigoare în martie și este așteptată să tensioneze și mai mult relațiile de muncă.

Legea extinde protecțiile pentru subcontractori și face mai dificil pentru companii să riposteze financiar împotriva angajaților aflați în grevă.

Chiar în ziua intrării sale în vigoare, aproximativ 400 de grupuri sindicale ale subcontractorilor, reprezentând 81.600 de membri, au cerut negocieri salariale cu managementul, potrivit Korea Labor Institute.

Drepturile subcontractorilor la o parte mai mare din profituri ar putea deveni un nou front al negocierilor salariale pentru Samsung, care se confruntă deja cu nemulțumiri și în alte divizii, precum și cu presiuni din partea acționarilor.