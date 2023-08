Monede de aur, coliere de argint şi 540 de piese de ceramică, printre sutele de obiecte dispărute de la British Museum

British Museum a dezvăluit săptămâna trecută că poliţia investighează obiecte care „lipsesc, au fost furate sau deteriorate” din colecţia sa. Instituţia londoneză a luat măsuri legale împotriva unui membru al personalului, care a fost concediat, scrie The Guardian, citată de News.ro.

The Times a relatat, joi, că o solicitare de furnizare de informaţii adresată muzeului a dezvăluit că o monedă grecească de argint, o monedă romană din secolul al IV-lea şi o monedă germană au dispărut din muzeu în aprilie 2014.

Un inel de la începutul secolului al XX-lea, un lanţ alcătuit din „sârmă de argint cu secţiune rotundă”, precum şi pandantive şi mărgele din frunze smălţuite se numără, de asemenea, printre obiectele care au dispărut în ultimii zece ani.

Emailurile către BBC News susţin că muzeul a fost alertat de Ittai Gradel, un comerciant de antichităţi, cu privire la obiectele vândute pe eBay în 2021, dar că a ignorat sesizarea.

Miercuri, Hartwig Fischer, directorul muzeului, şi-a exprimat „frustrarea” că amploarea oricărei însuşiri de artefacte din colecţia muzeului nu a fost evidentă atunci când au fost exprimate primele îngrijorări.

„Când ne-au fost aduse acuzaţiile în 2021, le-am luat incredibil de în serios şi am iniţiat imediat o investigaţie”, a declarat el. „Preocupările au fost exprimate doar în legătură cu un număr mic de obiecte, iar ancheta noastră a concluzionat că toate aceste obiecte au fost luate în considerare”.

El a adăugat: „Acum avem motive să credem că persoana care a exprimat îngrijorări a avut mult mai multe articole în posesia sa şi este frustrant faptul că acest lucru nu ne-a fost dezvăluit, deoarece ne-ar fi ajutat în investigaţiile noastre. În 2022 am demarat un audit complet - care a dezvăluit o problemă mai mare. Am raportat îngrijorările mele administratorilor şi, împreună, am convenit să chemăm poliţia. De asemenea, am început apoi procesul disciplinar care a dus la concedierea unui membru al personalului”.

Fischer a declarat că prioritatea sa a fost întotdeauna îngrijirea colecţiei muzeului, iar acest lucru a continuat şi astăzi, „cu angajamentul nostru de a învăţa lecţiile în urma analizei independente, cu hotărârea noastră de a ajuta poliţia în ancheta penală şi cu concentrarea noastră asupra programului de recuperare”.

În iulie, Fischer, un istoric de artă german, a anunţat că va renunţa la funcţie anul viitor.

Gradel a declarat pentru BBC: „Afirmaţia că am ascuns informaţii de la British Museum este o minciună sfruntată. Am fost explicit în comunicarea mea cu British Museum că le stau la dispoziţie în totalitate pentru orice informaţii suplimentare sau asistenţă de care ar avea nevoie. Ei nu m-au contactat niciodată”.

Muzeul nu a precizat câte obiecte au fost furate şi nici nu a detaliat care sunt obiectele dispărute, spunând doar că este vorba de „piese mici”, inclusiv „bijuterii din aur şi pietre semipreţioase şi sticlă datând din secolul al XV-lea î.Hr. până în secolul al XIX-lea d.Hr.”. Se înţelege că obiectele au fost luate înainte de 2023 şi pe o perioadă „semnificativă” de timp.

A fost lansată o revizuire independentă a securităţii, iar problema este, de asemenea, investigată de comandamentul pentru infracţiuni economice al poliţiei metropolitane. Nu au fost efectuate arestări.

