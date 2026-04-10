În prezent, Folescu este director în cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, și va fi judecat pentru abuz în serviciu în formă continuată. Alături de el a fost trimis în judecată Adrian Bidilici, fost director general adjunct la aceeași societate și în prezent director executiv al AJOFM Mehedinți.

Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie-decembrie 2020, cei doi, în calitate de directori la SC SECOM S.A., ar fi încheiat ilegal contracte pentru servicii de telefonie și date mobile, achiziționând servicii suplimentare și bunuri electronice cu plata în rate „care nu erau necesare". Prejudiciul adus societății: peste 1,3 milioane de lei.

În schimb, procurorii susțin că cei doi ar fi obținut telefoane mobile de ultimă generație și alte produse ca bonificație, în valoare totală de aproape 416.000 de lei, pe care le-ar fi însușit și folosit "discreționar", fără a le înregistra în contabilitate.

Anchetatorii au mai constatat că 164 de abonamente de telefonie și date nu au fost repartizate niciunui angajat și nu au înregistrat trafic, deși costurile au fost suportate din bugetul societății.

Bidilici este acuzat și de un al doilea abuz în serviciu, în perioada ianuarie 2021-octombrie 2023, când, ca director executiv al DGASPC Mehedinți, ar fi realizat achiziții publice similare, provocând un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei și obținând foloase necuvenite de aproape 438.000 de lei.

Ambele instituții s-au constituit parte civilă, iar procurorii au dispus sechestru asupra unor bunuri imobile ale inculpaților. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Mehedinți.

Folescu, ales deputat în 2020, a activat în trei partide diferite – PSD, AUR și PNL – și a fost membru în Comisia pentru transporturi și infrastructură.