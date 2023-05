Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc. Sunt așteptați 300.000 de oameni, între care și președintele Ungariei

Printre cei prezenţi se află şi preşedintele Ungariei Katalin Novak. Ministrul român al Sportului Eduard Novak a ajuns de la Bucureşti cu bicicleta, după mai mult de nouă ore de pedalat.

”În drum către Pelerinajul de mâine de la Şumuleu”, a scris vineri pe pagina sa de Facebook preşedintele Ungariei Katalin Novak, postând şi o fotografie.

Şi ministrul român al Sportului Eduare Novak participă la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc. El a anunţat într-o postare pe Facebook că a ajuns la Şumuleu, după ce vineri dimineaţă a plecat din Bucureşti, potrivit News.ro.

”Bucureşti - pelerinajul de la Şumuleu Ciuc pe bicicletă. Am reuşit, am ajuns la Şumuleu Ciuc! Am pedalat 9 ore şi 37 de minute, am parcurs 265,5 de km pentru viitorul sportului şi pentru sportivii paralimpici. Acest obiectiv m-a motivat şi a meritat tot efortul. Mulţumesc pentru susţinere, noapte bună tuturor!”, a scris Novak vineri seară pe Facebook.

Mii de pelerini au venit cu trenurile din Ungaria. Trenul de pelerinaj “Boldogasszony” (Sfânta Fecioară) a pornit la drum joi, cu aproape 900 de pasageri, care au ajuns deja în România, De asemenea, conform MTI, în zorii zilei de vineri, trenurile de pelerinaj "Székely Gyors" (Trenul Rapid Secuiesc) şi "Csíksomlyó Express" (Şumuleu Ciuc Express) din Ungaria au pornit la drum pentru a transporta pelerinii la Şumuleu Ciuc.

Trenul “Csíksomlyó Express” a pornit dimineaţa devreme din oraşul Szombathely şi a ajuns la Budapesta după ce a atins oraşele Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom şi Tatabánya. În capitala maghiară cele două trenuri, “Csíksomlyó Express” şi “Székely Gyors”, au fost conectate şi şi-au continuat drumul împreună către Transilvania, trecând prin Szolnok şi Püspökladány, fiind trase spre Şumuleu Ciuc de locomotiva “Tamási Áron”. În România, trenul de pelerinaj a călătorit pe traseul Oradea-Cluj-Napoca-Dej-Deda-Gheorgheni.

Trenul special are aproximativ o jumătate de kilometru lungime şi a transportat către Şumuleu Ciuc aproape 1500 de pelerini. A doua zi după liturghia de la pelerinaj, trenurile îşi vor continua călătoria spre Ghimeş-Făget, unde pelerinii participă la evenimente care se întind pe durata întregii zile.

În Cluj, pelerinii din Ungaria au fost aşteptaţi de mai multe persoane, printre care şi deputatul Csoma Botond, care a şi postat imagini pe pagina sa de Facebook

”A fost un sentiment înălţător să vorbesc şi să cânt cu pelerinii care mergeau spre Şumuleu. Vă aşteptăm şi anul viitor în acelaşi loc, cu aceeaşi dragoste!”, a scris el.

Primarul municipiului Miercurea Ciuc Korodi Attila, care a anunţat că sunt aşteptaţi peste 300.000 de participanţi, a postat pe Facebook imagini cu sosirea pelerinilor călare.

Slujba solemnă începe la 12:30

”La ora 12:30, va fi oficiată de Monseniorul dr. Kovács Gergely, arhiepiscopul de Alba Iulia, şi predica va fi ţinută de părintele Urban Eric, provincialul franciscanilor din Ardeal. Motto-ul a fost ales de la Sfântul Francisc de Assisi, care a scris într-o rugăciune: «Te Salut, Stăpână, sfânta regină, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Marie, care eşti Fecioară devenită Biserică». Am ales acest motto fiindcă noi, franciscanii, sărbătorim 800 de ani de la înfiinţare a Ordinului Franciscan şi Sfântul Francisc de Assisi a oficiat înainte de Crăciun o slujbă în localitatea Greccio, în Italia, şi el a vrut să fie Crăciun ca la Bethleen, cu oameni, cu animale şi acest lucru s-a întâmplat pentru prima oară acum 800 de ani. De aceea am ales acest motto ca aceste sărbători să fie mai înţelese şi sper ca părintele provincial Eric, în predica lui, o să amintească şi despre aceste sărbători. În primul rând, pelerinajul de la Şumuleu-Ciuc este închinat Sfintei Fecioare Maria. Prima data, acum 456 de ani au venit pelerini aici. Legenda spune că a fost o bătălie sus pe dealul Harghitei, în care oamenii au apărat credinţa lor şi când s-a terminat bătălia au venit aici la Şumuleu şi au sărbătorit aici în biserică. În timp ce se desfăşura bătălia, în biserică se rugau femeile şi copiii. În amintirea acestui eveniment, ţinem în fiecare an, înainte de Rusalii, acest pelerinaj. Oamenii nu vin ca să avem încă o bătălie, vin să se roage şi să mulţumească Maicii Domnului, din credinţa lor, că au primit ajutor din partea ei”, a declarat părintele Timar Sandor Asztrik, rectorul bisericii franciscane din Şumuleu-Ciuc, conform presei locale.

Acesta a menţionat că la evenimentul de la Şumuleu-Ciuc participă pelerini din ţară, dar şi din Ungaria sau chiar din zone mai îndepărtate cum ar fi Australia, Suedia ori SUA, iar din zona Ciuc sunt foarte multe persoane care se deplasează pe jos până în locul în care are loc ceremonialul religios.

„Simt o mare emoţie, fiindcă eu sunt unul dintre organizatori, fiecare are partea lui de organizat, dar simt şi o mândrie, să zic aşa, că vin atâţia oameni aici şi asta e o satisfacţie pentru noi”, a mai spus părintele Timár Sándor Asztrik, care le-a transmis pelerinilor să fie deschişi la harurile pe care le primesc la Şumuleu-Ciuc.

Peste 500 de jandarmi vor fi prezenți la eveniment. Recomandările Jandarmeriei

Peste 500 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Regele Ferdinand I” Târgu-Mureş, respectiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, vor fi prezenţi la Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc.

Jandarmii vor fi sprijiniţi de poliţişti si pompieri pentru protecţia persoanelor participante la pelerinaj. Echipajele sunt prezente pe traseele pelerinilor, în apropierea Bisericii franciscane din Şumuleu Ciuc, în zona gărilor şi autogărilor, dar şi pe dealul Şumuleu Mic.

”Pentru ca manifestarea religioasă să se desfăşoare în siguranţă, recomandăm participanţilor: să respecte indicaţiile organizatorilor şi ale forţelor de ordine, să manifeste grijă asupra modului de păstrare a bunurilor proprii, să-şi asigure corespunzător autovehiculele parcate şi nu în ultimul rând să-şi supravegheze copiii care se pot rătăci, cu uşurinţă, în mulţime. În cazul în care constată un incident, să ceară sprijin echipajelor de jandarmi, fie în mod direct, fie prin apelul la 112 - Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă”, recomandă Jandarmeria.

Cel mai mare pelerinaj din Europa Centrală și de Est

Pelerinajul Rusaliilor catolice de la Şumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa Centrală şi de Est şi îşi are originea în urmă cu aproape patru secole şi jumătate.

În centrul pelerinajului se află Fecioara Maria, a cărei statuie a fost sculptată în lemn de tei între anii 1510 şi 1515, fiind cea mai mare statuie făcătoare de minuni din lume.

În anul 1567, după ce au ieşit victorioşi în lupta cu armatele principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, care a încercat să le impună religia unitariană, credincioşii catolici au făcut legământ că în sâmbăta dinaintea Rusaliilor se vor întoarce să îşi exprime recunoştinţa. Şi, an de an, au venit tot mai mulţi, harghitenilor li s-au alăturat alţi credincioşi (reformaţi, unitarieni, chiar şi ortodocşi) de pretutindeni, până când biserica a devenit neîncăpătoare, astfel că liturghia s-a mutat pe Muntele Şumuleul Mic.

La 1 iunie 2019, Papa Francisc s-a aflat la Şumuleu Ciuc, unde a transmis credincioşilor că pelerinajul anual aparţine moştenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire tradiţiilor româneşti şi ungureşti şi că evenimentele triste din trecut nu pot fi un obstacol pentru convieţuirea fraternă.

Tot atunci, Suveranul Pontif a dăruit Sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc Tradafirul de aur, pe care l-a aşezat la picioarele statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria.

