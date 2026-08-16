Pe terasa unui local din nordul Capitalei, Mariile au fost în centrul atenției.Au venit alături de prieteni sau familie și au dansat pe muzica de petrecere.
Reporter: „E ziua dvs?”
Femeie: „Exact da, este. Cu prietenii și cu soțul. Așa am decis noi să venim să ne distrăm împreună și e super atmosfera.”
Femeie: „Da, e ziua mea. Doar eu sunt Marinela.”
Femeie: „Pe mine mă cheamă Mariana.”
Reporter: „Cu cine ați venit?”
Femeie: „Cu soțul meu.”
Femeie: „Avem 2 Marii și un Marian. Fata mea, fină și prietenă. Ne simțim foarte bine.”
Loc a fost și pentru alte momente importante...
Femeie: „Eu cu soțul împlinim 40 de ani de căsătorie.”
Reporter: „Cum vă simțiți?”
Femeie: „Foarte bine, se vede, întotdeauna.”
Corespondent Stirile PRO TV: „Toți oamenii au venit să se distreze, s-au prins în hore și au toate telefoanele ridicate pentru a imortaliza cele mai importante momente.”
Peste 2,6 milioane de români poartă numele Sfintei Maria. Aproape 2 milioane sunt femei.