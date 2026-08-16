Pe terasa unui local din nordul Capitalei, Mariile au fost în centrul atenției.Au venit alături de prieteni sau familie și au dansat pe muzica de petrecere.

Reporter: „E ziua dvs?”

Femeie: „Exact da, este. Cu prietenii și cu soțul. Așa am decis noi să venim să ne distrăm împreună și e super atmosfera.”

Femeie: „Da, e ziua mea. Doar eu sunt Marinela.”

Femeie: „Pe mine mă cheamă Mariana.”

Reporter: „Cu cine ați venit?”

Femeie: „Cu soțul meu.”

Femeie: „Avem 2 Marii și un Marian. Fata mea, fină și prietenă. Ne simțim foarte bine.”

Loc a fost și pentru alte momente importante...

Femeie: „Eu cu soțul împlinim 40 de ani de căsătorie.”

Reporter: „Cum vă simțiți?”

Femeie: „Foarte bine, se vede, întotdeauna.”

Corespondent Stirile PRO TV: „Toți oamenii au venit să se distreze, s-au prins în hore și au toate telefoanele ridicate pentru a imortaliza cele mai importante momente.”

Peste 2,6 milioane de români poartă numele Sfintei Maria. Aproape 2 milioane sunt femei.