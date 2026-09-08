Sfânta Maria Mică 2026, sărbătoare mare pe 8 septembrie. Ce trebuie să dai de pomană de Nașterea Maicii Domnului

Sfânta Maria Mică 2026 este sărbătorită pe 8 septembrie. Află ce se dă de pomană, ce nu ai voie să faci, ce rugăciune se rostește și cui îi spui „La mulți ani!”.

Nașterea Maicii Domnului este sărbătoarea care amintește de venirea pe lume a Fecioarei Maria, cea care avea să Îl nască pe Iisus Hristos. În popor, ziua de 8 septembrie este cunoscută mai ales sub numele de Sfânta Maria Mică. Sărbătoarea are dată fixă și este primul mare praznic al noului an bisericesc, care începe la 1 septembrie. Numele de Sfânta Maria Mică este folosit pentru a o deosebi de Sfânta Maria Mare, sărbătorită pe 15 august, însă acest lucru nu înseamnă că ziua de 8 septembrie are o însemnătate mai mică pentru credincioși. Semnificația Nașterii Maicii Domnului Tradiția bisericească spune că părinții Fecioarei Maria au fost Sfinții Ioachim și Ana. Multă vreme, cei doi și-au dorit un copil și s-au rugat pentru împlinirea acestei dorințe. Anii au trecut, iar așteptarea nu le-a fost ușoară, însă nu și-au pierdut credința. Nașterea Mariei este văzută, astfel, ca răspunsul primit după o perioadă lungă de rugăciune și răbdare. Povestea lor vorbește despre speranță, despre puterea de a merge mai departe și despre încrederea păstrată chiar și atunci când lucrurile nu se întâmplă în ritmul pe care ni-l dorim. Semnificația sărbătorii merge însă mult mai departe de bucuria unei familii care primește un copil. Pentru creștinii ortodocși, nașterea Fecioarei Maria este strâns legată de venirea Mântuitorului. Prin ea începe, de fapt, drumul care va duce la nașterea lui Iisus Hristos. Tocmai de aceea, în cântările bisericești ale zilei, praznicul este legat de binecuvântare, de speranță și de viața veșnică. Pe 8 septembrie nu este cinstită doar nașterea Maicii Domnului, ci și începutul unei etape care, în credința creștină, avea să schimbe destinul omenirii. Sfânta Maria Mică este legată și de familie, de copii și de respectul pentru viață. Exemplul Sfinților Ioachim și Ana vorbește despre dorința de a avea un copil, dar și despre răbdarea și credința cu care au trecut prin această așteptare. Pentru omul de astăzi, mesajul poate fi înțeles foarte simplu: copiii au nevoie de iubire, iar familiile au nevoie de sprijin, apropiere și grijă. Sărbătoarea devine astfel și un prilej de a ne îndrepta atenția spre cei de lângă noi, nu doar prin rugăciune, ci și prin gesturi concrete. Recomandări Video Generația Z are „alergie la apeluri”. Motivul pentru care tinerii preferă ...

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Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte, pe cât posibil, treburile care pot fi făcute și în altă zi și să acorde mai mult timp rugăciunii și vieții sufletești. Asta înseamnă că o curățenie generală, spălatul rufelor sau muncile grele prin gospodărie pot fi amânate atunci când nu sunt urgente. Ideea nu este că orice activitate prin casă devine automat „interzisă”, ci că ziua de sărbătoare nu ar trebui să fie consumată în întregime de treburi obișnuite. Există însă și lucruri care nu pot fi lăsate pe a doua zi. Dacă trebuie să hrănești animalele, să pregătești mâncare pentru familie sau să faci o activitate care chiar nu poate fi amânată, aceasta poate fi făcută și într-o zi de praznic. Rânduiala bisericească face diferența între munca necesară și cea care poate fi organizată din timp. Cu alte cuvinte, cinstirea sărbătorii nu înseamnă să ignori nevoile firești ale casei, ci să nu transformi ziua de 8 septembrie într-una obișnuită, plină doar de muncă. Nici igiena personală nu este interzisă de Sfânta Maria Mică. Poți face duș, te poți spăla pe cap și îți poți vedea în mod normal de îngrijirea personală. Uneori, astfel de gesturi sunt puse în aceeași categorie cu spălatul rufelor sau curățenia prin casă, însă lucrurile nu trebuie confundate. Grija pentru propriul corp nu contrazice sensul sărbătorii. Accentul cade mai degrabă pe felul în care îți petreci ziua și pe timpul pe care îl lași pentru rugăciune, liniște și familie. Pe 8 septembrie nu este potrivit nici să transformi sărbătoarea într-un motiv pentru excese. O masă în familie poate face parte din această zi, însă cumpătarea rămâne importantă. Beția, excesele și petrecerile care pierd complet sensul religios al praznicului nu se potrivesc cu felul în care Biserica îi îndeamnă pe credincioși să cinstească sărbătorile. Pentru cei care respectă această zi, participarea la slujbă, rugăciunea și apropierea de cei dragi ar trebui să rămână în centrul ei. Ce trebuie să dai de pomană de Nașterea Maicii Domnului De Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie, poți da de pomană alimente, mâncare gătită, haine sau alte lucruri care le sunt cu adevărat de folos celor aflați în nevoie. Poți oferi, de exemplu, pâine, o porție de mâncare, alimente de bază ori produse necesare într-o gospodărie. Mai important decât ce pui în pachet este ca darul să ajungă la cineva care are nevoie de el. În unele zone ale țării se păstrează și obiceiul de a împărți fructe de sezon, mai ales struguri și prune, în memoria celor care nu mai sunt. Este o tradiție cunoscută în preajma sărbătorii de Sfânta Maria Mică, dar nu trebuie privită ca o obligație religioasă. Dacă în familie se păstrează acest obicei, fructele pot fi oferite alături de alte alimente sau separat. Dacă nu ai struguri ori prune, poți da fără probleme altceva care este folositor celui care primește. Darurile se fac după posibilitățile fiecăruia. Nu trebuie să cheltuiești mult și nici să pregătești pachete impresionante pentru ca pomana să aibă valoare. Un dar simplu, oferit cu bunăvoință și respect, este suficient. Sărbătoarea nu ar trebui să devină un motiv de comparație între oameni sau între familii, în funcție de cât de multe produse au împărțit. Milostenia nu se măsoară în valoarea cumpărăturilor, ci în intenția cu care este făcută și în ajutorul pe care îl aduce. Pomana nu trebuie oferită neapărat doar oamenilor întâlniți în apropierea bisericii. Poate ajunge la un vecin care trece printr-o perioadă grea, la o persoană bolnavă, la o familie cu probleme financiare sau la cineva despre care știi că are nevoie de ajutor, chiar dacă nu îl cere.

Rugăciune pentru Maica Domnului „O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin. Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”, conform Doxologia.ro. Se spune sau nu „La mulți ani!” Da, pe 8 septembrie se spune „La mulți ani!” celor care își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică. Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare a bucuriei, iar urările sunt potrivite pentru această zi. Așadar, dacă ai în familie, printre prieteni sau colegi persoane care poartă nume legate de Maria, le poți felicita fără nicio reținere. Printre cele mai cunoscute nume sărbătorite pe 8 septembrie se numără Maria, Mariana, Marian, Mărioara, Măriuca, Maricica, Marinela, Mioara și Marin.

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