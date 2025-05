Pavel Durov, fondatorul Telegram, susține demersul lui Simion: „Sunt gata să vin și să depun mărturie”

Pavel Durov, fondatorul Telegram, care luni a acuzat că şeful spionilor francezi i-a cerut să cenzureze vocile conservatoare din România, a scris într-o postare pe X că susține demersul prin care George Simion dorește să anuleze alegerile prezidențiale din România care tocmai s-au sfârșit: „Sunt gata să vin și să depun mărturie dacă asta ajută democrația românească”, a scris el.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b