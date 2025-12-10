Patru tineri, reținuți după ce au fost prinși furând carburant dintr-un camion. Polițiștii au tras un foc de avertisment

Stiri actuale
10-12-2025 | 13:34
Poliție
Shutterstock

Polițiștii din Tulcea au tras un foc de avertisment pentru a opri patru tineri surprinși furând carburant dintr-un camion parcat lângă o unitate militară. Cei patru au fost reținuți.

autor
Aura Trif

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat, miercuri, că un echipaj a intervenit în urma unui apel la 12 care sesiza că mai multe persoane sustrag carburant dintr-un camion parcat pe strada Militari din municipiul Tulcea, în zona UM 02044.

”Echipajele Biroului de Ordine Publică, acţionând în sistem integrat, au ajuns rapid la faţa locului, reuşind surprinderea în flagrant delict a celor patru persoane, care, la vederea forţelor de ordine, au fugit pe un teren viran din apropiere. Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, au fost prinşi, iar în zonă a fost găsit un autoturism în care se aflau mai multe recipiente din plastic care conţineau carburant.

Cei patru tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru furt calificat.

Citește și
f-16 romania
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe
Deflagrație puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietara

Sursa: News.ro

Etichete: tulcea, politie, carburant, furt,

Dată publicare: 10-12-2025 13:34

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe
Stiri actuale
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Recomandări
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Top citite
1 trump, macron, zelenski, merz
Getty
Stiri externe
Politico: „Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați”
2 Eugen Pîrvulescu
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Justitie
Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de ICCJ în dosarul angajărilor aranjate la Ambulanță. Motivarea instanței
3 nicusor dan emmanuel macron
Administrația Prezidențială
Stiri externe
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, avem de învățat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28