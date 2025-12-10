Patru tineri, reținuți după ce au fost prinși furând carburant dintr-un camion. Polițiștii au tras un foc de avertisment

Polițiștii din Tulcea au tras un foc de avertisment pentru a opri patru tineri surprinși furând carburant dintr-un camion parcat lângă o unitate militară. Cei patru au fost reținuți.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat, miercuri, că un echipaj a intervenit în urma unui apel la 12 care sesiza că mai multe persoane sustrag carburant dintr-un camion parcat pe strada Militari din municipiul Tulcea, în zona UM 02044.

”Echipajele Biroului de Ordine Publică, acţionând în sistem integrat, au ajuns rapid la faţa locului, reuşind surprinderea în flagrant delict a celor patru persoane, care, la vederea forţelor de ordine, au fugit pe un teren viran din apropiere. Poliţiştii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somaţiilor legale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, au fost prinşi, iar în zonă a fost găsit un autoturism în care se aflau mai multe recipiente din plastic care conţineau carburant.

Cei patru tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru furt calificat.

