În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Bistrița Bârgăului, se află în căruța încărcată cu fân și țâșnește cu atelajul direct în fața unei mașini care circula regulamentar.

Din impact, bărbatul cade și se lovește puternic la cap, iar căruța și cei doi cai au ajuns într-o altă mașină care era parcată în fața unui magazin.

Victima a fost transportată de urgență la spital în stare critică, spun medicii.

În accident, și unul dintre cai a fost grav rănit, dar veterinarii au reușit să îl salveze.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.