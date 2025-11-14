Scandal la Madrid: fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, atacat cu ouă în timpul lansării unei cărți | Video

14-11-2025 | 11:34
Luis Rubiales

Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală pentru un sărut impus jucătoarei Jenni Hermoso, a reuşit, joi, să evite două ouă aruncate spre el de un spectator. 

autor
Vlad Dobrea

Conform mai multor videoclipuri postate pe reţelele sociale, fostul şef al fotbalului, îmbrăcat într-un costum negru şi aşezat pe un scaun, este văzut evitând două ouă aruncate succesiv spre el în timp ce îşi prezenta cartea intitulată „Tuer Rubiales” („Ucideţi-l pe Rubiales”) la Madrid.

Fostul preşedinte al RFEF, federaţia spaniolă, s-a lansat în urmărirea aruncătorului de ouă, înainte de a fi reţinut de alţi participanţi.

Videoclipurile nu arată ce se întâmplă în continuare cu agresorul, dar prezentarea pare să reia cursul normal.

Cu o zi înainte, Luis Rubiales minimizase din nou sărutul pe care i-l dăduse pe neaşteptate lui Jenni Hermoso după finala Cupei Mondiale feminine de la Sydney, pe 20 august 2023, şi care i-a adus o amendă de 10.800 de euro.

El s-a declarat victimă a unui complot „al extremei stângi”, insistând că acest sărut a fost „consimţit”, ceea ce jucătoarea a negat întotdeauna.

Cartea sa are ca scop, potrivit propriilor sale cuvinte, denunţarea „asasinării publice” a cărei victimă ar fi fost şi afirmă că este ţinta unei „mişcări bruşte a extremei stângi” care a creat o „realitate paralelă” pentru a se apropria de acest caz.

De la reforma Codului penal spaniol, un sărut fără consimţământ poate fi considerat agresiune sexuală, categorie penală care include toate tipurile de violenţă sexuală.

Luis Rubiales este, de asemenea, urmărit penal într-un alt dosar, de data aceasta pentru corupţie, în legătură cu contractul de relocare a Supercupei Spaniei în Arabia Saudită.

Ancheta vizează o serie de contracte nereglementate încheiate de Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) în timpul mandatului său de preşedinte, între 2018 şi 2023.

Luis Rubiales a negat că ar fi primit bani în mod „neregulamentar” în cadrul acestei alte proceduri care implică mai mulţi conducători şi foşti colaboratori ai RFEF şi care a determinat guvernul spaniol să pună instituţia sub tutelă „în interesul” ţării, viitore co-organizatoare a Cupei Mondiale din 2030 alături de Maroc şi Portugalia.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-11-2025 11:34

