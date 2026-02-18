Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 51 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic.

”În urma cercetărilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2024 – iulie 2024, patru bărbaţi, cadre medicale în cadrul unei clinici medicale din Craiova, ar fi indus în eroare Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea în sistemul informatic integrat a unor date nereale. În fapt, aceştia au solicitat decontarea a 704 şedinţe de litotriţie extracorporală cu unde de şoc-ESWL, pentru 170 de pacienţi, existând suspiciunea că aceste servicii medicale au avut un caracter fictiv, fiind produs un prejudiciu insitituţiei publice în valoare totală de 285.120 lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Cei patru bărbaţi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.