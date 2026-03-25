După ce a înjunghiat-o pe femeie, individul l-a sunat pe preotul din sat, care a chemat autoritățile. Medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Agresorul a fost luat din casă de polițiști și dus la audieri. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Nenorocirea s-a petrecut în satul Ghinești, din județul Mureș. Cei doi soți erau singuri acasă, când bărbatul de 43 de ani ar fi început să se certe cu femeia din cauza locuinței pe care o construiau împreună, spun surse din anchetă.

La un moment dat, individul s-ar fi enervat și a înjunghiat-o pe femeie de mai multe ori. Apoi, l-ar fi sunat pe preot și l-ar fi rugat cheme medicii. Victima nu a mai putut fi salvată. Polițiștii l-au găsit pe suspect în casă.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost condus la sediul poliției, pentru luarea măsurilor care se impun.”

Cei doi aveau împreună o fată de 13 ani. Femeia lucra la o brutărie, iar bărbatul era șofer de taxi.

Vecinii sunt şocaţi de cele întâmplate.

Localnici: „Nu era băiat rău. Ținea cu familia, cu casa." (...)

„Nu strigau, erau în pace și liniște."

Criminaliștii au adunat probe de la fața locului, iar ancheta deschisă în acest caz este coordonată de un procuror.