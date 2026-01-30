Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario ar fi refuzat să fie internat la psihiatrie. Ce dezvăluie expertiza

Protecția copilului a considerat că părinții minorului nu au îndeplinit toate condițiile cerute de autorități, așa că drepturile lor sunt momentan suspendate. Pe de altă parte, ceilalți suspecți, de 15 ani, au renunțat la cererea de a fi plasați în arest la domiciliu, de teama unor răzbunări din comunitate.

Băiatul de 13 ani din Timiș nu poate răspunde penal, așa că nu a fost arestat când s-a descoperit crima. Dar autoritățile au cerut atunci ca el să respecte anumite reguli, supervizat de părinți.

Printre condiții, a fost și aceea a introducerii suspectului într-un program pentru consumatorii de droguri, pentru că i-au fost găsite substanțe interzise în organism.

Refuzul părinților a dus la intervenția autorităților

Potrivit unor surse, părinților li s-a propus internarea minorului într-un spital de psihiatrie, unde putea continua reabilitarea, dar aceștia ar fi refuzat.

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Am insistat ca mama să meargă în continuare cu copilul, să rămână în continuare pentru a i se face toate evaluările medicale necesare și dânsa nu a fost de acord cu acest aspect și totodată, că nu a intrat la cursurile școlii. Având în vedere neîndeplinirea de către familie a obligațiilor, s-a dispus în instanță ordonanță președințială în vederea preluării în regimul de urgență a copilului.”

Așa că, de joi, drepturile părintești ale părinților au fost suspendate, iar copilul a fost internat într-un centru de ocrotire, unde va fi supus unor evaluări.

Ceilalți suspecți, din nou în fața instanței

Pe de altă parte, ceilalți doi suspecți de 15 ani, arestați de mai bine de o săptămână pentru omor calificat și profanare de cadavre, au ajuns vineri din nou în fața instanței. Formulaseră inițial o contestație la măsura arestului preventiv, însă vineri s-au răzgândit.

Claudia Cândea, avocat minori de 15 ani: „Inculpații, împreună cu părinții lor, au hotărât că cea mai bună soluție la acest moment și practic cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care au dat dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată.”

Expertiza a arătat că băieții de 15 ani aveau discernământ în momentul comiterii crimei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii vor verifica în detaliu toate sursele digitale, precum telefoanele mobile ale minorilor, în căutarea unor noi probe în dosar. Scopul este de a pune cap la cap toate datele planului uciderii copilului de 15 ani, dar și modul cum a fost pus în aplicare.”

Mario, băiatul de 15 ani din Cenei, a fost ucis pe 20 ianuarie. A doua zi a fost găsit îngropat în grădina suspectului de 13 ani. Anchetatorii au stabilit că la crimă au participat toți cei trei minori, care au încercat apoi să-și șteargă urmele.

