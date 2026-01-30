Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario ar fi refuzat să fie internat la psihiatrie. Ce dezvăluie expertiza

Știri Actuale
×
Publicitate

Copilul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, din Timiș, a fost preluat în grija statului, printr-o ordonanță președințială!

autor
Emanuela Băluș

Protecția copilului a considerat că părinții minorului nu au îndeplinit toate condițiile cerute de autorități, așa că drepturile lor sunt momentan suspendate. Pe de altă parte, ceilalți suspecți, de 15 ani, au renunțat la cererea de a fi plasați în arest la domiciliu, de teama unor răzbunări din comunitate.

Băiatul de 13 ani din Timiș nu poate răspunde penal, așa că nu a fost arestat când s-a descoperit crima. Dar autoritățile au cerut atunci ca el să respecte anumite reguli, supervizat de părinți.

Printre condiții, a fost și aceea a introducerii suspectului într-un program pentru consumatorii de droguri, pentru că i-au fost găsite substanțe interzise în organism.

Refuzul părinților a dus la intervenția autorităților

Potrivit unor surse, părinților li s-a propus internarea minorului într-un spital de psihiatrie, unde putea continua reabilitarea, dar aceștia ar fi refuzat.

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Am insistat ca mama să meargă în continuare cu copilul, să rămână în continuare pentru a i se face toate evaluările medicale necesare și dânsa nu a fost de acord cu acest aspect și totodată, că nu a intrat la cursurile școlii. Având în vedere neîndeplinirea de către familie a obligațiilor, s-a dispus în instanță ordonanță președințială în vederea preluării în regimul de urgență a copilului.”

Așa că, de joi, drepturile părintești ale părinților au fost suspendate, iar copilul a fost internat într-un centru de ocrotire, unde va fi supus unor evaluări.

Ceilalți suspecți, din nou în fața instanței

Pe de altă parte, ceilalți doi suspecți de 15 ani, arestați de mai bine de o săptămână pentru omor calificat și profanare de cadavre, au ajuns vineri din nou în fața instanței. Formulaseră inițial o contestație la măsura arestului preventiv, însă vineri s-au răzgândit.

Claudia Cândea, avocat minori de 15 ani: „Inculpații, împreună cu părinții lor, au hotărât că cea mai bună soluție la acest moment și practic cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care au dat dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată.”

Expertiza a arătat că băieții de 15 ani aveau discernământ în momentul comiterii crimei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii vor verifica în detaliu toate sursele digitale, precum telefoanele mobile ale minorilor, în căutarea unor noi probe în dosar. Scopul este de a pune cap la cap toate datele planului uciderii copilului de 15 ani, dar și modul cum a fost pus în aplicare.”

Mario, băiatul de 15 ani din Cenei, a fost ucis pe 20 ianuarie. A doua zi a fost găsit îngropat în grădina suspectului de 13 ani. Anchetatorii au stabilit că la crimă au participat toți cei trei minori, care au încercat apoi să-și șteargă urmele.

Protecția copilului a considerat că părinții minorului nu au îndeplinit toate condițiile cerute de autorități, așa că drepturile lor sunt momentan suspendate. Pe de altă parte, ceilalți suspecți, de 15 ani, au renunțat la cererea de a fi plasați în arest la domiciliu, de teama unor răzbunări din comunitate.

Băiatul de 13 ani din Timiș nu poate răspunde penal, așa că nu a fost arestat când s-a descoperit crima. Dar autoritățile au cerut atunci ca el să respecte anumite reguli, supervizat de părinți.

Printre condiții, a fost și aceea a introducerii suspectului într-un program pentru consumatorii de droguri, pentru că i-au fost găsite substanțe interzise în organism.

Refuzul părinților a dus la intervenția autorităților

Potrivit unor surse, părinților li s-a propus internarea minorului într-un spital de psihiatrie, unde putea continua reabilitarea, dar aceștia ar fi refuzat.

Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Am insistat ca mama să meargă în continuare cu copilul, să rămână în continuare pentru a i se face toate evaluările medicale necesare și dânsa nu a fost de acord cu acest aspect și totodată, că nu a intrat la cursurile școlii. Având în vedere neîndeplinirea de către familie a obligațiilor, s-a dispus în instanță ordonanță președințială în vederea preluării în regimul de urgență a copilului.”

Așa că, de joi, drepturile părintești ale părinților au fost suspendate, iar copilul a fost internat într-un centru de ocrotire, unde va fi supus unor evaluări.

Ceilalți suspecți, din nou în fața instanței

Pe de altă parte, ceilalți doi suspecți de 15 ani, arestați de mai bine de o săptămână pentru omor calificat și profanare de cadavre, au ajuns vineri din nou în fața instanței. Formulaseră inițial o contestație la măsura arestului preventiv, însă vineri s-au răzgândit.

Claudia Cândea, avocat minori de 15 ani: „Inculpații, împreună cu părinții lor, au hotărât că cea mai bună soluție la acest moment și practic cea mai responsabilă hotărâre, având în vedere atitudinea de care au dat dovadă până acum, a fost aceea de a-și retrage contestația formulată.”

Expertiza a arătat că băieții de 15 ani aveau discernământ în momentul comiterii crimei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii vor verifica în detaliu toate sursele digitale, precum telefoanele mobile ale minorilor, în căutarea unor noi probe în dosar. Scopul este de a pune cap la cap toate datele planului uciderii copilului de 15 ani, dar și modul cum a fost pus în aplicare.”

Mario, băiatul de 15 ani din Cenei, a fost ucis pe 20 ianuarie. A doua zi a fost găsit îngropat în grădina suspectului de 13 ani. Anchetatorii au stabilit că la crimă au participat toți cei trei minori, care au încercat apoi să-și șteargă urmele.

Ce spune tânărul care i-a oferit droguri copilului de 13 ani, suspect în oribila crimă din localitatea Cenei din Timiș

Sursa: ProTV

Etichete: crima, cenei, timis,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Citește și...
Cei doi adolescenți arestați în cazul crimei din Cenei au mai agresat un tânăr, în decembrie. Victima și-a retras plângerea
Știri Actuale
Cei doi adolescenți arestați în cazul crimei din Cenei au mai agresat un tânăr, în decembrie. Victima și-a retras plângerea

După uciderea adolescentului de 15 ani din Timiș, ministrul Justitiei a anunțat că un grup de lucru va analiza posibilitatea ca răspunderea penală a minorilor să fie modificată. 



Crima de la Cenei ar putea schimba legea. Ce prevede acum Codul Penal în cazul minorilor care comit infracțiuni
Știri Actuale
Crima de la Cenei ar putea schimba legea. Ce prevede acum Codul Penal în cazul minorilor care comit infracțiuni

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat luni constituirea unui grup de lucru care va analiza modificarea condiţiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv vârsta minimă, după crima din Timiș.

Parchetul Timiș cere Protecției Copilului să ia măsuri pentru minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei. Reacția DGASPC
Știri Actuale
Parchetul Timiș cere Protecției Copilului să ia măsuri pentru minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei. Reacția DGASPC

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat, luni, că minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei nu poate răspunde penal pentru fapta săvârşită, dar și că a sesizat că a sesizat DGASPC Timiș.

Recomandări
„Sunt conectată la mafie şi la miniştri”. Stenograme din dosarul avocatei arestate cu șpagă, care-l invoca pe Nicuşor Dan
Știri Actuale
„Sunt conectată la mafie şi la miniştri”. Stenograme din dosarul avocatei arestate cu șpagă, care-l invoca pe Nicuşor Dan

Avocata acuzată de trafic din influență, prinsă când lua 60.000 de euro marcați, și bărbatul care pretindea că ar fi general SIE au contestat arestarea lor preventivă.

Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump
Stiri externe
Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump

Rusia a acceptat să suspende parțial atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra țintelor ucrainene, la cererea președintelui american Donald Trump, a confirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Vremea se schimbă din nou. Meteorologii au anunțat cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni
Vremea
Vremea se schimbă din nou. Meteorologii au anunțat cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni

Vreme mai caldă decât normalul și episoade frecvente de precipitații la nivelul întregii țări marchează următoarea lună, potrivit prognozei pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Ianuarie 2026

47:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Luptă încinsă pentru promovare în Liga 2 și Liga 3 la fotbal feminin! Cum se descurcă FCSB

Sport

CFR Cluj - Metaloglobus 4-2 | „Feroviarii” au rezolvat în ultimele două minute un meci spectaculos