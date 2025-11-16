Părintele Claudiu-Lucian Pop, înscăunat Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

Eveniment istoric la Blaj, în inima Transilvaniei. A fost înscăunat noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Părintele Claudiu-Lucian Pop îi succede cardinalului Lucian Mureșan, care a încetat din viață la 94 de ani. Alegerea a fost confirmată de Papa Leon al 14-lea.

Slujba impresionantă, în care a fost înscăunat noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a început cu o procesiune pe străzile Blajului. La ceremonie au asistat ierarhi din țară, delegații din străinătate și sute de credincioși.

Credincios: „Este un om foarte devotat pentru biserică, ne-am bucurat."

Credincioasă: „Am știut că va fi ales cel pe care îl vrea Dumnezeu, foarte emoționant"

„Era și păcat să nu venim dacă îl cunoaștem atât de bine, l-am stimat din prima când a venit în sat" spune altă participantă.

În vârstă de 53 de ani, părintele Claudiu-Lucian Pop a fost ales pe data de 5 noiembrie drept Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș. S-a întâmplat în cadrul Sinodului Episcopilor reunit în sesiune extraordinară la Roma. Papa Leon al 14-lea a confirmat numirea.

Claudiu Lucian Pop - Arhiepiscop Major de Alba Iulia și Făgăraș: „Noi toți purtăm în suflet neliniști și suferințe, dar evanghelia ne ajută să înțelegem că nu trebuie să fie un strigăt de deznădejde, ci de dragoste, de speranță și de rugăciune".

Originar din Satu-Mare, Claudiu Lucian Pop este doctorand în teologie spirituală și a fost hirotonit în anul 1995. De atunci a primit mai multe misiuni în străinătate, iar în 2011 a fost proclamat episcop. A coordonat inclusiv organizarea vizitei istorice a Papei Francisc la Blaj din 2019.

