Pandemia a schimbat obiceiurile românilor. Ce spun sociologii despre modul în care cheltuim banii

Pandemia a schimbat obiceiurile de consum ale întregii planete şi implicit şi pe ale românilor. Sociologii consideră că am devenit mai atenţi şi mai cumpătaţi la cumpărături.

Tot mai multe persoane evită să mai investească în lucruri de care n-au neapărată nevoie, de la haine şi pantofi în exces până la obiecte casnice. Schimbări apar şi în materie de amenajări interioare. Designerii români vorbesc despre un stil minimalist funcţional în organizarea locuinţei.

Lunile petrecute în casă i-au făcut pe mulţi să-şi organizeze altfel locuinţa. Cei mai mulţi preferă spaţiile simple şi caută acele piese de mobilier care îndeplinesc mai multe funcţii: cum ar fi o masă de bucătărie care poate fi transformată rapid în birou.

Voicu Creţu, designer de mobilier și designer de interior: ”Piese de mobilier care să surpindă, să aibă un element diferențiator, iar în acelaşi timp să include spaţii de depozitare şi să fie compacte sau modulare pentru a putea fi folosite în moduri multiple sau mutate cu ușurință în funcţie de activităţile zile”.

Mihnea Ghilduș, designer de interior: ”Spaţiile de trecere au şansa de a se transforma în spaţii utilitare. Dacă am avea un hol despărţit de zona de leaving înseamnă ca holul este foarte bine delimitat. Dacă le unim putem să folosim această legătură pentru a face sport, să zicem”.

O parte dintre români şi-au schimbat şi modul în care îşi gestionează banii. Sunt mai cumpătaţi, în principal.

Mihaela Șofrone, sociolog: ”Cumpăram seturi de farfurii şi de sticlării de toate felurile elegante, drăguţe, pentru că aveam mese cu multe persoane. Acum nu mai facem asta. Nu mai avem interacţiune, nu mai avem musafiri, nu ne mai vede nimeni în interiorul casei. Însă avem nevoie să fie frumos şi să fie plăcut pentru fizicul nostru”.

Aceste obiceiuri, spun specialiştii, se încadrează în curentul minimalist. Pe scurt, să trăiești simplu, folosind strict lucrurile care-ți sunt necesare.

Pe de altă parte sociologii consideră că este dificil pentru un popor care a trăit mai bine de 50 de ani în comunism şi a fost privat de multe lucruri să adopte acest stil de viaţă. Totuşi, există deja câteva mii de persoane care fac asta şi care schimbă idei pe reţelele de socializare. Printre ei şi Gabriela.

Gabriela Deleanu: ”Asta a fost cea mai importantă lecţie. Să mă gândesc care sunt nevoile mele. Înainte nu eram foarte conştientă de ceea ce cumpăram, de ceea ce aduceam în casă. Vedeam ceva o reclamă, lauda cineva ceva, ok, am şi eu nevoie de asta şi umpleam casa cu tot felul de nimicuri, iar acum sunt mai liniştită, să zic nu, şi să fiu ok cu asta”.