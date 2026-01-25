Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters. Pana de curent a afectat întregul oraş, potrivit martorilor.
Nukissiorfiit şi Poliţia Groenlandei au postat declaraţii despre pană pe Facebook, fără a oferi detalii despre accident.
Acest incident vine după ce autorităţile groenlandeze au actualizat săptămâna aceasta directivele de pregătire pentru situaţii de urgenţă, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care şi-a exprimat intenţia de a lua teritoriul autonom de la Regatul Danemarcei.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Sursa:
News.ro
Etichete:
groenlanda,
pana de curent,
donald trump,
Capitala,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro