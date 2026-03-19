”Ungaria va ajuta Ucraina atunci când vom avea petrolul nostru”, a declarat la sosirea la un summit european, la Bruxelles, Viktor Orban.

”Până atunci nu putem să susţinem nicio propunere în favoarea Ucrainei”, a subliniat el.

Uniunea Europeană va ajuta la redeschiderea oleoductului Drujba în Ucraina, anunţă Ursula von der Leyen

Uniunea Europeană (UE) va ajuta la redeschiderea oleoductului Drujba care transportă petrol rusesc în Ungaria şi Slovacia, avariat în Ucraina, o condiţie stabilită de către Budapesta pentru a-şi ridica vetoul faţă de un împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Kievului, anunţă marţi preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relatează AFP.

”UE a propus Ucrainei o susţinere tehnică şi finanţări. Ucrainenii au primit favorabil şi au acceptat această ofertă”, anunţă ea într-un comunicat, semnat şi de către preşedintele Consiliului European António Costa, însoţit de o scrisoare în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă acordul.

”Experţi europeni sunt imediat disponibili”, anunţă cei doi preşedinţi europeni.

”Sperăm ca ajutorul UE să deschidă calea rezolvării blocajului actual şi să garanteze repararea rapidă a oleoductului”, subliniază von der Leyen şi Costa într-o scrisoare adresată lui Zelenski.

Ungaria şi Slovacia,, care au obţinut împreună o derogare de la sancţiuni impuse de către UE pentru a continua să cumpere petrol rusesc, s-au opus prin veto acestui împrumut indispensabil, prin care Ucraina să-şi finanţeze războiul, atât timp cât aceste livrări de petrol nu se reiau.

”EI MĂ FORŢEAZĂ SĂ RESTABILESC DRUJBA”

Contacte multiple au avut loc între Bruxelles şi Budapesta, începând de la 27 ianuarie, când oleoductul Drujba (prietenie în rusă) a fost avariat în atacuri ruseşti, însă în zadar.

”Sperăm şi suntem convinşi că vom putea constata progrese în aceste negocieri în curând. Vom vedea. Ideal ar fi înaintea Consiliului European”, şi-a exprimat marţi speranţa o purtătoare de cuvînt a CE, Paula Pinho.

Şefii de stat şi de guverne ai UE se întâlnesc joi, la Bruxelles, într-un summit european.

Zelenski a anunţat, în răspunsul său, că acceptă oferta UE ”de a oferi susţinerea tehnică necesară şi finanţările care să permită finalizarea lucrărilor de reparaţii”.

Însă el avertizează că aceste lucrări vor dura cel puţin o lună şi jumătate.