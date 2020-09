Pădurea colorată, fenomenul unic al unui artist din Gorj. Vin turiști din străinătate să o vadă

„Pentru mine e bucuria de a face". Asta spune artistul din Gorj care a transformat o pădure din judeţ într-o destinaţie turistică.

Omul a colorat trunchiurile copacilor şi nu puţini sunt oamenii care merg acolo pentru fotografii unice. Chiar şi străinii au aflat de acel loc aparte.

Proiectul, culmea, a luat naştere ca urmare a nemulţumirii faţă de defrişările ilegale.

Pădurea Colorată se află la aproximativ 40 de kilometri de Târgu Jiu şi la doar zece de Transalpina. Iar cei care pornesc pe Drumul Regelui sau merg să viziteze operele lui Brâncuşi poposesc şi în locul transformat de Mihai Țopescu.

Reporter: De unde veniţi?

Turiști: „Din Teleorman. Am trecut în primăvara de câteva ori pe aici, nu ştiam, am văzut copacii vopsiţi, nu ştiam, mi-a atras atenţia, am căutat şi am găsit pe internet. Pomi coloraţi, e foarte frumos."

Imaginile cu Pădurea Paradisului din Gorj, aşa cum mai este numită, au făcut înconjurul lumii.

Turist polonez: „Transalpina, Transfăgărașan, e un loc unde am fost acum trei ani şi ne-am întors. E un loc frumos. Da, şi am vrut să i-l arăt acum soţiei mele."

Aşadar, deşi nu şi-a propus acest lucru, Mihai Țopescu a reuşit să facă dintr-o simplă pădure unul dintre cele mai vizitate locuri din România. Totul a pornit de la o revoltă față de defrişările ilegale.

Mihai Topescu, creatorul Pădurii Colorate: „Zeci de mii, sute de mii de turişti, şi e un lucru extraordinar faptul că a devenit un punct turistic şi sper că atunci când vin să îşi facă selfiuri sau să facă foto de nuntă să citească şi acele mesaje şi să conştientizeze că trebuie să protejăm natura, că nu e doar pentru noi, natura e pentru generaţiile următoare."



Turist: „Acum, în trecere, am oprit să vedem peisajul”.

Reporter: Ştiţi despre ce e vorba?

Turist: „Da, am văzut şi la tv şi pe Facebook şi e foarte frumos”.

Reporter: „Mesajul îl ştiţi care e?

Turist: „Nu ştiu. Da, împotriva defrişărilor, Să se mai facă, să nu se mai defrişeze pădurile atât de mult."

Proiectul ar fi trebuit să fie mai amplu, dar resursele financiare ale artistului sunt limitate. Spune că a cerut ajutor Ministerului Mediului, dar nu a primit niciun răspuns.

Mihai Țopescu, creatorul Pădurii Colorate: „Să nu mai spun de politicienii care s-au angajat toţi că vor face, se vor implica în acest proiect, politicieni locali, politicieni judeţeni, nu mai vreau să îmi aduc aminte. Uitaţi cum vin turiştii, pentru mine e bucuria de a face."

Şi cum acolo unde se strâng turişti apar şi comercianţi, nici Pădurea Colorată nu face excepţie de la regulă. Gospodarii din împrejurimi sunt încântaţi că au cui să vândă bunătăţi locale.

Ileana Păpuşel, comerciant: „Au fost turişti şi a mers bine, dar acum, parcă s-a mai stagnat un pic."

Gigi Tomoiu, comerciant: „E benefică, pentru judeţ, pentru toţi, multă lume, din toate părţile ţării au venit aici."

Elena Tomoiu, comerciant: „E foarte plăcut pe timp de vară, dar şi iarna e un peisaj tare frumos şi iarna, cu zăpadă albă. Vin şi la noi, cumpără, facem şi noi vânzare, normal, când sunt turiştii aici merge vânzarea."

În zonă nu există parcări, iar turiştii trebuie să aibă mare grijă unde îşi lasă maşinile şi cum traversează strada. Lipsesc şi coşurile de gunoi. Săptămânal, Mihai Țopescu face singur curăţenie prin pădurea în care unii aruncă tot felul de resturi.