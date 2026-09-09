Surse din anchetă spun că șoferul mort ar fi provocat intenționat accidentul, ca să-și pună capăt zilelor. În urmă cu câteva zile, el ar fi amenințat că va recurge la acest gest extrem.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a produs pe E85, după ieșirea din localitatea Lețcani. Potrivit polițiștilor, șoferul care și-a pierdut viața a intrat brusc pe contrasens, într-un camion condus de un bărbat din Neamț. Recent, victima a amenințat că se sinucide, spun surse din anchetă.

Adina Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: Un bărbat de 45 de ani ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 56 de ani din sensul opus. Șoferul de 56 de ani a fost testat alcoolscopic rezultatul fiind negativ.

Un echipaj de ambulanță care trecea prin zonă a oprit să ajute victimele, însă pentru șoferul din mașină nu s-a mai putut face nimic. În scurt timp au ajuns mai multe echipaje de salvatori care au găsit dezastru în jur.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: Șoferul era în stop cardiorespirator din traumă cu leziuni incompatibile cu supraviețuirea, șoferul autocamionului era conștient, doar cu impact emoțional, este evaluat dar nu prezintă leziuni care să pună în pericol viața și evoluția lui estimăm că va fi una bună.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: Erau ieșite în afara părții carosabile, una dintre mașini distrusă complet iar ansamblul de vehicule era și el răsturnat în afara părții carosabile iar pe carosabil era balast din mașină foarte multe elemente de caroserie și ulei pe carosabil.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.