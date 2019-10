Pădurarul din Maramureș a fost împușcat chiar cu arma lui. Mai mulți suspecți sunt audiați

Hoţii de lemne nu ezită să ucidă atunci când afacerile lor sunt periclitate: un pădurar în vârstă de 30 de ani a fost împuşcat miercuri în Maramureş şi aruncat într-o râpă, într-o zonă greu accesibilă din Valea Rogozului.

Suspecţii încă nu au fost prinşi. Fenomenul stârneşte o reală îngrijorare: doar în judeţul Maramureş au mai fost omorâţi trei pădurari în ultimii ani, iar alţi doi - în alte zone ale ţării.

Pădurarul este angajatul Ocolului Silvic din Strâmbu Băiuţ, din judeţul Maramureş. Miercuri seară s-a dus singur în pădure pentru că ar fi avut informaţia că nişte hoţi de lemne s-ar afla în zonă. Ore în şir colegii lui l-au căutat însă pentru că nu au mai reuşit să dea de el, au anunţat poliţia. Pădurarul a fost găsit în cele din urmă fără viaţă, abandonat într-o râpă, bătut crunt, împuşcat chiar cu arma pe care o avea în dotare.

De ore bune poliţiştii audiază suspecţi, dar până acum nimeni nu a fost reţinut. Bărbatul era căsătorit, avea două fetiţe gemene, de doar un an, şi un alt copil mai mare.

Este al şaselea deces de acest tip în pădurile României. Angajaţii Romsilva din toată ţara au protestat la Bucureşti luna trecută şi au cerut să li se dea voie să poarte arme ca să se apere în fața hoţilor. În ultimii ani s-au înregistrat peste 650 de atacuri, soldate cu rănirea pădurarilor.

Pădurarul Liviu Pop, în vârstă de 30 de ani a fost ucis la datorie. Era căsătorit şi avea trei copii.

Gheorghe Mihăilescu, director Romsilva: "A aflat că nişte oameni certaţi cu legea intră într-o pădure. A anunţat şeful de districție şi a zis: "Eu merg înainte ca ăştia sunt acolo şi să vă spun despre ei". Când au reușit să ajungă de acolo, echipajele şi forţele de ordine au auzit în depărtare un foc de armă şi pădurarul nu a mai răspuns la telefonul de serviciu. Într-un pârâu l-au găsit pe pădurar mort, întins. Cunpastem faptul că erau 2 sau 3 persoane despre care pădurarul avea cunoştinţe că au mai fi săvârşit astfel de fapte şi se pare că au trecut cu căruţa peste el. Simt ca deja că tot personalul silvic este agresat. Eu însumi primesc multe ameninţări. E o situaţie de violenţă care s-a transmis în societate, nu înţeleg de ce. "

Bărbatul ajunge pe lista pădurarilor care au murit pentru că au încercat să oprească hoţii să fure pădurea. Numele acestora sunt cunoscute şi la minister, însă fără măsuri clare şi eficiente, fenomenul e scăpat de sub control.

Victimele hoţilor de lemne sunt: pădurarul Răducu Gorcioară din Iaşi, omorât în septembrie în pădurea de peste 500 de hectare pe care o păzea sau pădurarul Ieronim Oul - lovit cu sălbăticie şi găsit apoi mort într-un pârâu.

De asemenea, Dănel Boboc era singur în pădure când a surprins un hoţ. A fost găsit fără suflare în pădure, a doua zi.

Colegii acestor pădurari care au plătit cu viaţa faptul că şi-au făcut meseria au protestat în Capitală, la sfârşitul lunii septembrie. Au adus cu ei şi crucile celor ucişi. Nu există însă pădurar care la un moment dat să nu fi fost în pericol.

Artenie Radu, pădurar Vaslui: "Au blocat şoseaua cu căruţele şi cu 2 maşini. Mi-au dat cu cuţitul şi cu sticla în cap. Cu un pumnal. Au sărit toţi pe mine, mi-au rupt piciorul drept".

Neculai Buzatu, Ocol Silvic Paşcani: "M-au înconjurat 17 hoţi de lemne, un pic dialog cu ei, o parte au plecat, trei s-au întors au tăiat 3 arbori. I-am fotografiat, am stat ascuns. Dacă nu-i pândeam plăteam cioatele".

Pădurarii recunosc deschis că se tem să intre în pădure şi încearcă să evite contactul cu hoţii de lemne. Preferă să sune la 112 dacă au semnal în desiş.

Pădurar: "Nu se ştie ce se întâmplă, dacă mai ajungem acasă."

Reporter: "Când vă întâlniţi cu hoţii de lemne cum acţionaţi?"

Pădurar: "Ştim să-i ocolim."

Reporter: "Îi ocoliţi?"

Pădurar: "Bineînţeles, unul contra 6, decât numai cu geaca pe tine..."

Reporter: "Aveţi pistol cu gaze?"

Pădurar: "Îl ţinem într-o ladă de când l-am luat. Trebuie să alegem direcţia vântului dacă vrem să tragem un foc de avertisment, altfel adormim noi şi ei pleacă."

Directorul Romsilva spune, la rândul său, că ştie foarte bine problema, dar că legea nu permite înarmarea pădurarilor.

Gheorghe Mihăilescu, director Romsilva: "Noi ce am făcut? Am dotat pădurarii cu ce ne-a permis legea, uniforme, telefoane mobile, echipament de protecţie. Am avut o dificultate cu armele. Este o problemă care trenează în România de 15 ani."

Adică, pădurarii nu au voie să aibă puşcă aşa cum era pe vremuri. Cei mai norocoşi, acolo unde s-au făcut licitaţii, au pistoale cu gaz sau pistoale Carpaţi. Mulţi însă refuză să le poarte pentru că sunt într-o stare tehnică proastă şi se pot descărca oricând.

Pădurarii cer să fie înarmaţi fie cu puşti fie cu pistoale mitralieră AKM - aşa cum era posibil acum câţiva ani. O altă soluţie propusă de Romsilva este înarmarea lor cu arme cu gloanţe de cauciuc, la fel ca în Polonia.