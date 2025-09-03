Pacienții din Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat. Sistemul modern a costat un milion de euro

03-09-2025 | 21:49
apel vocal pat de spital
Shutterstock

Spitalul Județean Arad anunță că pacienții din secțiile I-IV pot apela vocal personalul medical direct din pat. Dotările au fost realizate printr-un proiect european de un milion de euro, pentru îmbunătățirea serviciilor și siguranței.

Sabrina Saghin

„Din această lună, pacienţii adulţi, internaţi în secţiile de la etajele I-IV din clădirea principală a spitalului, pot apela vocal personalul medical, direct din pat! Acest lucru este posibil datorită implementării proiectului «Creşterea calităţii serviciilor din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad prin îmbunătăţirea soluţiilor informatice integrate şi a infrastructurii IT», derulat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Investiţii în sistemele informatice şi în infrastructura digitală a unităţilor sanitare publice”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Spitalului Judeţean Arad.

Managerul SCJU Arad, Florina Ionescu, a explicat că proiectul, în valoare de un milion de euro, a presupus implementarea a două obiective importante pentru spital: creşterea siguranţei la atacurile cibernetice, protejarea bazelor de date şi creşterea vitezei de transfer a datelor între serverele spitalului, dar şi realizarea unui sistem de apelare medicală, cu voce, la patul pacientului.

Cum funcționează apelarea vocală

„Primul obiectiv a fost finalizat la începutul lunii august, iar apelarea vocală am finalizat-o la finele lunii. De acum, pacienţii din clădirea principală – etajele I-IV – vor putea solicita mult mai uşor ajutor din partea personalului medical. Acest sistem va permite colegilor noştri să intervină prompt, chiar dacă în momentul apelării sunt în alt salon”, a explicat ec. Florina Ionescu.

Potrivit sursei citate, acest sistem de apelare este de un real folos mai ales pentru pacienţii care au suferit intervenţii chirurgicale, deoarece îl pot folosi mult mai uşor, comparativ cu butoanele clasice, fixe, care permiteau doar acţionarea unei sonerii în cabinetul medical şi la care pacienţii imobilizaţi nu puteau ajunge.

„Sistemul de apelare vocală este conectat între saloane şi cabinete medicale şi permite atât accesul facil al pacientului la serviciul de apelare medicală, cât şi scurtarea timpilor de intervenţie a personalului secţiei şi realizarea unei comunicări eficiente pacient – personal medical. În cazul unei urgenţe, asistentul medical sau infirmierul nu mai trebuie să piardă timp cu deplasarea până în cabinetul medical sau în alt salon – situate, poate, în celălalt capăt al secţiei, ci poate chema rapid colegi în ajutor, folosind apelarea vocală. De asemenea, drept exemplu, dacă pacientul din salonul 1 are nevoie de ajutorul infirmierului, iar acesta este în salonul 5, asistentul medical care va răspunde apelului pacientului are posibilitatea, prin acest sistem, să îl anunţe – vocal – pe infirmier, că trebuie să se prezinte şi în salonul 1 la patul x. Astfel, după ce infirmierul îşi termină treaba în salonul 5 va şti care este următorul pacient care are nevoie de el. La fel se procedează şi în cazul în care este necesară intervenţia medicului sau a asistentului – ei vor putea fi anunţaţi prin apelare vocală indiferent de salonul în care se află”, a explicat directorul de îngrijiri al SCJU Arad, asist.med.lic. Otilia Popa.

Sistemul de apelare medicală, cu voce, permite nu numai realizarea unei comunicări eficiente cu şi dinspre pacient şi alocarea mai bună a timpilor de îngrijire, ci şi stocarea datelor din sistem şi efectuarea unor analize a modului în care personalul medical îşi desfăşoară activitatea de îngrijire a pacienţilor.

Sursa: News.ro

