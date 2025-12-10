(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu

Advertoriale
10-12-2025 | 16:35
Protejarea mediului și siguranța locuințelor sunt astăzi priorități esențiale, iar comunitatea Stejarii se remarcă drept un exemplu solid de responsabilitate, calitate și viziune pe termen lung.

Atât complexul rezidențial Stejarii Collection, cât și Stejarii Clubul Rezidențial au fost dezvoltate pe baza acelorași principii fundamentale, pentru a oferi cele mai inalte standarde rezidențiale: respectarea celor mai exigente norme de siguranță, protejarea mediului înconjurător și crearea unui spațiu care să ofere rezidenților liniște, confort și stabilitate.

Siguranța rezidenților, baza unei comunități de încredere

Siguranța este prioritatea numărul unu în cadrul Stejarii Collection și Stejarii Clubul Rezidențial. Cele două complexuri rezidențiale sunt interconectate nu doar prin proximitate, ci și prin aceeași filozofie de dezvoltare: clădiri proiectate și construite cu grijă, având la bază un proces riguros de verificare, monitorizare și actualizare continuă a standardelor de siguranță și mediu. Toate avizele și documentele necesare sunt permanent aduse la zi, în conformitate cu legislația în vigoare, iar infrastructura este adaptată constant pentru a răspunde noilor cerințe în materie de protecție, eficiență și sustenabilitate.

În plus, obținerea certificărilor internaționale BREEAM și Green Homes pentru Stejarii Collection confirmă, oficial, angajamentul față de dezvoltarea unor locuințe performante și prietenoase cu mediul, poziționând proiectul drept cel mai sigur complex rezidențial, care respectă cele mai înalte standarde de calitate. În același spirit, Stejarii Clubul Rezidențial continuă să mențină aceleași repere de excelență, fiind construit și operat în conformitate cu standarde avansate de siguranță și protecție pentru rezidenți.

Această atenție permanentă la detalii oferă rezidenților liniștea unui mediu sigur, protejat atât în spațiile private, cât și în cele comune. Fiecare aspect al construcțiilor și al facilităților este gândit pentru a preveni riscurile și pentru a crea un ambient în care rezidenții se pot bucura de confort fără compromisuri.

Protecția mediului, angajamentul care îmbunătățește calitatea vieții

Pe lângă locuințele de lux, proiectul Stejarii este astfel conceput încât să protejeze mediul înconjurător prin practici sustenabile și eficiente și echipamente de ultimă generație. Amplasate în inima pădurii de stejari Băneasa, cele două complexuri rezidențiale, Stejarii Clubul Rezidențial și Stejarii Collection, au fost dezvoltate cu respect total față de natură. În cadrul proiectelor, au fost adăugate zone extinse de vegetație, care completează armonios peisajul natural și contribuie la menținerea echilibrului ecologic al zonei.

În plus, aerul curat reprezintă un beneficiu esențial pentru sănătatea rezidenților, oferind un mediu relaxant și revigorant, departe de agitația și poluarea urbană. Spațiile verzi extinse și atenția acordată biodiversității fac din Stejarii un exemplu viu de armonie între locuință și natură, un model rezidențial responsabil și sustenabil, conceput pentru cea mai elevată comunitate rezidențială.

Certificări internaționale care atestă performanța și responsabilitatea

Certificările Green Homes și BREEAM confirmă că Stejarii Collection respectă cele mai exigente criterii privind eficiența energetică, utilizarea responsabilă a resurselor, calitatea aerului interior și gestionarea deșeurilor. În plus, materialele folosite sunt atent selecționate pentru a contribui la strarea de bine a rezidenților, precum și la protejarea mediului înconjurător.

Sistemul BREEAM evaluează clădirile pe multiple criterii, de la managementul de mediu și sănătatea rezidenților, până la eficiența energetică, utilizarea materialelor și gestionarea deșeurilor. Stejarii Collection a obținut scoruri remarcabile în toate aceste domenii, atingând nivelul „Excelent”, un rezultat care reflectă angajamentul față de calitate și sustenabilitate.

Green Homes completează această evaluare prin accentul pus pe sănătatea rezidenților și pe beneficiile pe termen lung, oferind o garanție suplimentară că locuințele oferite sunt confortabile și eficiente energetic și susțin starea de bine a fiecărui rezident.

Dată publicare: 10-12-2025 16:32

