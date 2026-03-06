Evenimentul, realizat cu sprijinul Terapia – a Sun Pharma Company, aduce în prim-plan necesitatea unei abordări integrate a obezității, considerată una dintre cele mai complexe boli cronice ale secolului XXI. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că obezitatea este asociată cu numeroase complicații medicale și influențează direct apariția unor afecțiuni precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, dislipidemia sau bolile hepatice metabolice.

Programul evenimentului include o sesiune științifică multidisciplinară, în cadrul căreia experți din diferite specialități medicale analizează impactul obezității asupra organismului și rolul managementului integrat al acestei patologii. De asemenea, participanții au acces la o sesiune educațională dedicată publicului larg, unde sunt prezentate recomandări practice privind stilul de viață sănătos, nutriția echilibrată și importanța activității fizice.

În cadrul evenimentului este prezentată și analiza compoziției corporale, o metodă modernă de evaluare a riscului metabolic. Specialiștii subliniază că evaluarea compoziției corporale poate oferi informații relevante despre starea metabolică a organismului și poate contribui la depistarea precoce a riscurilor pentru sănătate.

„Obezitatea nu este o alegere, ci o boală complexă, cu determinism biologic, metabolic și social. Gestionarea eficientă necesită colaborare între specialități și o abordare centrată pe pacient. Prin acest eveniment dorim să aducem în prim-plan importanța educației medicale și a intervenției precoce”, a declarat Dr. Alexandra Moise, Centrul de Patologie Metabolică, Institutul Clinic Fundeni.

Specialiștii atrag atenția că, la nivel global, statisticile arată o creștere alarmantă a prevalenței bolilor metabolice. Se estimează că 1 din 3 adulți, 1 din 4 adolescenți și 1 din 8 copii prezintă ficat steatozic, afecțiune strâns legată de obezitate și sindromul metabolic. În România, obezitatea rămâne adesea subdiagnosticată, fiind în continuare percepută ca un subiect tabu sau stigmatizant.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să promoveze conceptul de sănătate hepatică și prevenție metabolică, încurajând colaborarea interdisciplinară și adoptarea unor măsuri concrete pentru prevenirea și tratarea obezității.

„Este posibil să reducem semnificativ povara medicală, de sănătate publică și financiară a bolilor cronice adresând fără tabu-uri problema obezității, valorificând potențialul nostru profesional, colaborarea interdisciplinară, acțiunile coordonate, în interesul pacienților noștri”, potrivit Prof. dr. Liana Gheorghe, Gastroenterologie – Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni.

Ziua Mondială a Obezității, marcată anual pe 4 martie, este o inițiativă internațională care urmărește creșterea gradului de conștientizare asupra impactului medical și social al obezității și promovarea unor politici și intervenții bazate pe dovezi științifice pentru combaterea acestei afecțiuni.