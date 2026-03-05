Inițiativa își propune să crească nivelul de conștientizare asupra obezității și să încurajeze oamenii să ia decizii informate privind sănătatea lor.

Potrivit Atlasului Mondial al Obezității 2025, aproximativ 39% dintre adulții din România trăiesc în prezent cu obezitate, iar estimările arată că până în 2030 peste 10 milioane de adulți din țară vor avea un Indice de Masă Corporală ridicat.

În acest context, caravana oferă vizitatorilor oportunitatea de a discuta direct cu specialiști și de a afla mai multe despre factorii care contribuie la apariția obezității, dar și despre opțiunile disponibile pentru gestionarea acestei afecțiuni.

„În România, aproximativ 6 milioane de persoane trăiesc cu obezitate, dintre care doar 1% urmează în prezent un tratament pentru gestionarea obezității ca boală cronică, recidivantă, progresivă. Majoritatea are convingerea că obezitatea este un diagnostic pe care trebuie să îl gestioneze pe cont propriu. În acest context, devine tot mai clar că România are nevoie de un ecosistem integrat, adaptat realităților actuale, care să ofere politici publice și soluții eficiente în prevenția și tratarea obezității”, a declarat Dr. Attila Fejer, Director General România, Bulgaria și Regiunea Adriatică.

Caravana „Obezitatea este o boală” se află în Promenada Mall București până pe 10 martie, unde vizitatorii pot primi informații și recomandări de la medici. Ulterior, programul va continua în Mega Mall, în perioada 11–18 martie.

Ziua Mondială a Obezității este marcată anual pe 4 martie și face parte dintr-o inițiativă globală menită să crească gradul de informare asupra impactului obezității asupra sănătății și să încurajeze adoptarea unor soluții eficiente de prevenție și tratament.

Pentru mai multe informații despre obezitate și despre opțiunile de evaluare disponibile în cadrul caravanei, cei interesați pot accesa obezitateaesteoboala.ro.