Organizații: Proiectul ANPC referitor la afişarea adaosului comercial la raft încalcă legislaţia privind concurența

Potrivit unui comunicat al Confederaţiei Patronale Concordia, documentul de poziţie faţă de Ordinul preşedintelui ANPC, publicat în consultare publică la data de 18 martie 2025, este co-semnat de: AmCham, Romanian Business Leaders, CCIFER, AHK, Consiliul Investitorilor Străini, British-Romanian Chamber of Commerce, Netherlands - Romanian Chamber of Commerce, Camera de Comerţ Italiană pentru România şi Belgian Luxemburg Romanian Moldovan Chamber of Commerce.

Proiectul de Ordin al preşedintelui ANPC privind informarea consumatorilor de către operatorii economici cu privire la adaosul comercial aplicat produselor comercializate în raport cu preţul de achiziţie, publicat în consultare publică la data de 18 martie 2025, ar urma să instituie obligaţii în sarcina operatorilor economici de a afişa adaosul comercial practicat pentru fiecare produs comercializat, în raport cu preţul de achiziţie, precum şi preţul de import, respectiv preţul primului distribuitor.

"Modificarea propusă încalcă principiul pieţei libere şi al secretului comercial. Legislaţia actuală, atât la nivel european, cât şi naţional, menţine un echilibru între informarea consumatorului şi protejarea concurenţei. În concret, Măsura Preconizată ar conduce la încălcarea art. 8 din Legea concurenţei nr. 21/1996 (Legea concurenţei), prin care sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administrative care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, prin limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, respectiv stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor. În cazul de faţă, interferează cu formarea preţurilor şi strategiile comerciale ale operatorilor economici şi poate astfel să conducă la denaturarea concurenţei prin transparentizarea excesivă a unor informaţii sensibile comercial", sunt de părere semnatarii documentului de poziţie.

În viziunea acestora, proiectul depăşeşte sfera de atribuţii a ANPC şi, în plus, nu reprezintă un instrument necesar pentru a proteja drepturile şi interesele legitime ale consumatorului, dimpotrivă, "va conduce la efecte restrictive asupra concurenţei, în detrimentul consumatorilor".

"Iniţiativa ANPC de emitere a Măsurii Preconizată este contrară acţiunilor pe care Comisia Europeană intenţionează să le întreprindă pentru a crea condiţii de concurenţă echitabile între comercianţii UE şi cei non-UE (eliminarea scutirilor de taxe vamale pentru achiziţii non-UE sub o anumită sumă, coordonarea autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru aplicarea legislaţiei UE în mod unitar entităţilor non-UE). Prin comparaţie cu comercianţii şi platformele online non-UE, comercianţii şi platformele online vizate de Proiect aplică deja proceduri pentru a asigura o informare clară şi corectă a consumatorilor şi pentru a bloca introducerea pe piaţă a unor produse nesigure sau neconforme cu legislaţia UE. Directiva 2011/83, transpusă în legislaţia naţională prin OUG 34/2014 stabileşte obligaţii clare de informare a consumatorilor în comerţul online, armonizate la nivel european. În egală măsură, comercianţii şi platformele UE sunt supuse unor reguli clare de protejare a consumatorilor, în temeiul Regulamentului 2022/2065 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale ('Regulamentul DSA') şi Regulamentului 2023/988 ('Regulamentul GPSRg)", subliniază sursa citată.

Totodată, măsura preconizată riscă să aibă un impact asupra modului de etichetare a produselor în sarcina revânzătorilor, asupra amenajării spaţiului la raft, precum şi să genereze probleme logistice majore, de ţinere a evidenţei/comunicării adaosurilor pe lanţul de achiziţie, a preţurilor de import şi/sau a preţurilor primului distribuitor, după caz, toate având un posibil efect direct asupra preţurilor de revânzare.

