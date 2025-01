Ordinul lui Trump de oprire a acordării cetățeniei prin naștere copiilor imigranților, blocat de un judecător federal

Judecătorul districtual american John C. Coughenour s-a pronunţat în cazul intentat de statele Washington, Arizona, Illinois şi Oregon, care susţin că al 14-lea amendament şi jurisprudenţa Curţii Supreme garantează cetăţenia prin naştere, indiferent de statutul de imigrant al părinţilor, relatează The Associated Press şi Reuters, preluate de news.ro.

„Conform acestui ordin, copiii care se nasc astăzi nu contează ca cetăţeni americani”, subliniase, în faţa sălii pline, Lane Polozola, procuror general adjunct al Washingtonului

„Am dificultăţi în a înţelege cum un membru al baroului poate afirma fără echivoc că acest ordin este constituţional", i-a spus judecătorul unui avocat al Departamentului de Justiţie al SUA care apăra ordinul lui Trump. „Pur şi simplu mă depăşeşte. Este un ordin vădit neconstituţional”, a adăugat judecătorul.

Înainte ca avocatul Departamentului de Justiţie, Brett Shumate, să-şi fi terminat pledoaria, judecătorul Coughenour a declarat că a semnat ordinul de restricţie temporară solicitat de procurorii generali din statele petente.

Judecătorul Coughenour, numit de fostul preşedinte republican Ronald Reagan, a emis un ordin de restricţie temporară care blochează punerea în aplicare a ordinului lui Trump, la nivel naţional, timp de 14 zile, iar între timp se va gândi dacă să emită o ordonanţă preliminară.

Cazul este unul dintre cele cinci procese intentate de 22 de state şi de o serie de grupuri pentru drepturile imigranţilor din întreaga ţară. Procesele includ mărturii personale ale procurorilor generali care sunt cetăţeni americani prin drept de naştere şi numele unor femei însărcinate care se tem că copiii lor nu vor deveni cetăţeni americani.

Semnat de Trump în ziua învestirii, ordinul urmează să intre în vigoare la 19 februarie. Acesta ar putea afecta sute de mii de persoane născute în ţară, potrivit reclamanților unuia dintre procese.

Nașterile din părinți imigranți

În 2022, s-au înregistrat aproximativ 255 000 de naşteri de copii ai unor mame care trăiesc ilegal în ţară şi aproximativ 153.000 de naşteri de copii care aveau ambii părinţi cu statut ilegal, potrivit datelor din procesului intentat de patru state în Seattle. Copiii au devenit cetăţeni americani.

SUA se numără printre cele aproximativ 30 de ţări în care se aplică cetăţenia prin naştere - principiul jus soli sau „dreptul solului”. Cele mai multe dintre aceste ţări se află în America, iar Canada şi Mexicul sunt printre ele.

Petenţii susţin că al 14-lea amendament la Constituţia SUA garantează cetăţenia persoanelor născute şi naturalizate în SUA, iar statele interpretează amendamentul în acest fel de un secol.

Ratificat în 1868 în urma Războiului Civil, amendamentul spune: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite şi supuse jurisdicţiei acestora sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai statului în care locuiesc”.

Ordinul lui Trump afirmă că nu sunt supuşi jurisdicţiei Statelor Unite copiii celor care nu sunt cetăţeni americani şi ordonă agenţiilor federale să nu recunoască cetăţenia copiilor care nu au cel puţin un părinte care este cetăţean american.

