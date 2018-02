Polițiștii ar putea intra cu forța în casele unde bărbații își bat partenerele sau copiii

În cazurile de violență în familie, polițiștii vor putea intra cu forța într-o locuință și vor avea dreptul să-l dea afară din casă pe agresor pe termen nelimitat, chiar dacă este proprietarul casei.

Aceste măsuri extrem de necesare sunt prevăzute de o lege aprobată joi seara de Guvern, pe care autorităţile susţin că o vor pune în aplicare până în luna mai.

Este vorba despre ordinul de protecție provizoriu, cerut cu disperare de femeile bătute de parteneri. Poliţiştii vor putea emite pe loc acest ordin. Agresorii, dar și victimele, copii sau rude aflate în pericol vor purta brățări electronice de monitorizare.

România a numărat anul trecut peste 20 de mii de victime ale violenţei domestice. După ce o femeie este bătută de soţ, încearcă să scape plecând de acasă, numai că nu sunt suficiente adăposturi pentru atâtea victime.

Victima: "Am plecat din casă, am dormit în casa scărilor, am fost la prieteni, am fost la rude, poliţia nu putea să facă nimic".

Aceste situaţii nu ar mai exista dacă legea aprobată de guvern va fi votata cât mai curând de parlamentari. Odată adoptată legea, poliţiştii vor putea să intre şi cu forţa într-o locuinţă în care ştiu că o victimă este abuzata şi îl vor putea da afară pe agresor din casă, chiar dacă acesta este proprietar.

Victima: "Este foarte important ca poliţia să sosească la domiciuliu în urma unui apel pe care cu toţii ne dorim să-l facem cât mai repede, deoarece în felul acesta ai posibilitatea ca orice rană, vânătaie să fie văzute de poliţişti, ai şansa să te prezinţi în faţa instanţei cu dovezi clare."

Următorul pas al poliţiştilor va fi să evalueze cât de ridicat este gradul de risc în care se afla victima şi să decidă dacă este nevoie să emită un ordin de protecţie provizoriu.

Odată emis un ordin de protecţie provizoriu, agresorul nu are voie să mai intre în domiciliul comun: rămâne fără chei şi fără arme, dacă deţine, şi nu are voie să se mai apropie de victima până la o distanţă sigură, de câteva sute de metri. Agresorii vor fi monitorizaţi cu brăţări electronice, la fel şi victimele sau alte rude aflate în pericol. Sistemul complex de monitorizare, care costă milioane de euro, ar trebui să fie implementat de Ministerul de Interne.

Cristina Horia, preşedinte Rețeaua VIF: "În continuare probabil că vom avea acea situaţie în care agresorul chiar dacă va încalca ordinul de protecţie, nu va merge la închisoare. Şi asta pentru că sancţiunea este mult prea mică. Vorbim de o pedeapsă de la o lună la un an care de cele mai multe ori se dă cu suspendare, iar agresorul rămâne în libertate".

Proiectul legislativ care include introducerea ordinului de protecţie provizoriu a fost aprobat de Guvern şi va fi discutat în Parlament.