Femeia, în vârstă de 70 de ani, a fost amenințată cu moartea de propriul fiu și stătea cu frică. Individul era monitorizat cu brățară electronică.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Femeia de 70 de ani a obținut ordinul de protecție provizoriu luna trecută, după ce propriul fiu a rănit-o la o mână și a amenințat-o cu moartea.

Victimă: „Vine aici la portiță, vine și mă amenință. Stau cu poarta încuiată zi și noapte. Mi-a sucit mâna – și aici sunt lovită. A vrut să-i dea soțului în cap.”

În cele cinci zile de valabilitate, individul a încălcat ordinul de trei ori, prima dată la câteva ore după emitere.

Mai mult, a abandonat, în curtea mamei, telefonul care îi monitoriza brățara electronică.

Corina Voicu, fondator ONG dedicat sprijinirii victimelor violenței: „Este o formă de sfidare din partea acestui agresor, în aceeași seară a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de victimă, dar a abandonat telefonul într-o anexă a casei victimei.”

Reporter: Primeați alertă pe telefon că se apropie?

Victimă: „Când se apropia, suna și telefonul meu și al lui. Venea Poliția.”

La finalul săptămânii trecute, după ultima abatere, bărbatul a ajuns în arestul IPJ Iași.

Alina Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Acesta a fost prezentat Judecătoriei Răducăneni, astfel încât instanța a dispus luarea măsurii arestului preventiv.”

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 5 ani de închisoare.